08:16, 21 - قاراشا 2025 | GMT +5
يلون ماسك تريلليونەر اتانا ما؟
يلون ماسك ءبىر جىلدا 100 ميلليارد دوللار تابىس تابادى. بۇل ا ق ش- تاعى باستاۋىش مەكتەپتە ساباق بەرەتىن بارلىق مۇعالىمگە تولەنەتىن ايلىقتان دا كوپ.
ياعني 3 ميلليارد دوللارعا ارتىق. بۇل تۋرالى Washington Post باسىلىمى حابارلادى. ەسەپكە جۇگىنسەك، الداعى 10 جىلدا ميللياردەر 1 تريلليون دوللار سىياقى الۋعا ءتيىس. قوماقتى قارجىنى تەسلا كومپانياسى تولەيدى. ياعني امەريكالىق كاسىپكەر جىلىنا 100 ميلليارد تابىستى وسى سىياقىدان تاۋىپ وتىرادى. يلون ماسك ەندى تەسلا كومپانياسىنىڭ كاپيتالىن 8,5 تريلليون دوللارعا جەتكىزۋگە ءتيىس. ميللياردەردىڭ جوسپارى ورىندالسا، ول الەمدەگى العاشقى تريلليونەر اتانادى.
https://24.kz