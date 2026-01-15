يلون ماسك Grok جاساندى ينتەللەكت مودەلىنە جالاڭاش فوتولارعا قاتىستى ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. قازاقپارات - X پلاتفورماسى Grok جاساندى ينتەللەكت مودەلىنە شەكتەۋلەر جاريالادى. دالىرەك ايتقاندا ناقتى ادامداردى جالاڭاش ەتىپ وڭدەۋگە تىيىم سالدى، دەپ حابارلادى BBC.
بۇل شەشىم ۇلى بريتانيا مەن ا ق ش- تى قوسا العاندا، بىرنەشە ەلدە جاساندى ينتەللەكت ارقىلى وڭدەلگەن جىنىستىق سيپاتتاعى سۋرەتتەردىڭ تارالۋىنان قوعامدىق جانە ساياسي نارازىلىقتار تۋىنداۋىنا بايلانىستى قابىلداندى.
X ءتىڭ مالىمەتىنشە، شىنايى ادامداردىڭ فوتوسۋرەتتەرىن اشىق كيىممەن، سونىڭ ىشىندە شومىلۋ كيىمدەرىمەن سۋرەتتەر دايىنداۋ كەزىندە وڭدەۋگە جول بەرمەۋ ءۇشىن تەحنولوگيالىق شارالار ەنگىزىلدى.
شەكتەۋ كاليفورنيانىڭ باس پروكۋرورى روب بونتا بالالار بەينەلەنگەن سەكسۋالدى جاساندى ينتەللەكت سۋرەتتەرىن تاراتۋعا قاتىستى تەرگەۋ جاريالاعاننان كەيىن كوپ ۇزاماي جاسالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي كونتەنت ونلاين قۋدالاۋ جانە قىسىم كورسەتۋ ءۇشىن پايدالانىلعان.
X Grok كومەگىمەن ءىش كيىممەن نەمەسە شومىلۋ كيىمدەرىمەن ناقتى ادامداردىڭ سۋرەتتەرىن جاساۋعا تىرىساتىن پايدالانۋشىلار ءوز ەلىنىڭ زاڭدارىنا سايكەس اۆتوماتتى تۇردە بۇعاتتالاتىنىن مالىمدەدى. كومپانيا سونىمەن قاتار Grok كومەگىمەن كەسكىندى وڭدەۋ مۇمكىندىگى تەك اقىلى اككاۋنتتار ءۇشىن عانا قولجەتىمدى بولاتىنىن مالىمدەدى.
جانجال ا ق ش- تان تىس جەرلەرگە دە تارالدى. مالايزيا مەن يندونەزيا Grok چاتبوتىنا كىرۋدى بۇعاتتادى، ال ۇلى بريتانيا پرەمەر- ءمينيسترى كير ستارمەر X كومپانياسى ولقىلىقتاردى رەتتەمەسە، «ءوزىن- ءوزى رەتتەۋ قۇقىعىنان» ايىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.