يلون ماسك عارىشتى يگەرۋ ءۇشىن تاريحتاعى ەڭ ءىرى چيپ زاۋىتىن سالماق
استانا. KAZINFORM - يلون ماسك Terafab جوباسىن ىسكە قوساتىنىن مالىمدەدى. بۇل جوبا «گالاكتيكالىق وركەنيەت» قۇرۋ جولىنداعى ماڭىزدى قادام رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر. بۇل تۋرالى Tesla كومپانياسىنىڭ رەسمي پاراقشاسىندا حابارلاندى.
جوبا SpaceX جانە xAI كومپانيالارىمەن بىرلەسىپ جۇزەگە اسىرىلادى. جوسپار بويىنشا، جىلدىق قۋاتى 1 تەراۆاتتقا دەيىن جەتەتىن الەمدەگى ەڭ ءىرى ميكروچيپ ءوندىرۋ زاۋىتى سالىنادى. ءبىر الاڭدا لوگيكالىق جانە جاد ميكروسحەمالارىن ءوندىرۋ، سونداي-اق ولاردى وزىق دەڭگەيدە جيناقتاۋ پروتسەستەرى بىرىكتىرىلەدى.
ماسكتىڭ ايتۋىنشا، كۇن ەنەرگياسىن اۋقىمدى تۇردە پايدالانۋ ءۇشىن جىل سايىن وربيتاعا 100 ميلليون تونناعا دەيىن جابدىق شىعارۋ قاجەت بولادى. بۇل تۇراقتى تۇردە عارىشقا جۇك ۇشىرۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ينفراقۇرىلىم قۇرۋدى، كۇن ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن جاساندى ينتەللەكتىسى بار سپۋتنيكتەردى ورنالاستىرۋدى جانە Tesla Optimus سەكىلدى ميلليونداعان گۋمانويد روبوتتاردى تارتۋدى تالاپ ەتەدى.
اتالعان باعىتتاردىڭ بارلىعى ۇلكەن كولەمدە ميكروچيپتەردى قاجەت ەتەدى. ماسكتىڭ باعالاۋىنشا، تەك Optimus روبوتتارىنىڭ ءوزى ءۇشىن 100- 200 گيگاۆاتت ەسەپتەۋ قۋاتى كەرەك بولسا، سپۋتنيكتەر ءۇشىن بۇل كورسەتكىش تەراۆاتت دەڭگەيىنە جەتەدى.
ول قازىرگى ءوسىم قارقىنىن ەسكەرگەننىڭ وزىندە، الەمدىك جارتىلاي وتكىزگىش ءوندىرىسى مۇنداي سۇرانىستى قازىر دە، 2030 -جىلعا قاراي دا قامتاماسىز ەتە المايتىنىن اتاپ ءوتتى.
Terafab جوباسى قولدانىستاعى وندىرىستىك مۇمكىندىكتەر مەن بولاشاقتاعى ەسەپتەۋ قۋاتىنا دەگەن سۇرانىس اراسىنداعى الشاقتىقتى قىسقارتۋعا باعىتتالعان.
ەسكە سالا كەتەيىك، يلون ماسك قارجى نارىعىنا ءوز پلاتفورماسىن، ياعني X ءتىڭ جاڭا سەرۆيسىن شىعاراتىنىن مالىمدەدى.