يلون ماسك باستاعان بايلاردىڭ Forbes تىزىمىنە قازاقستاننان ەكى كاسىپكەر ەندى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق كاسىپكەر يلون ماسك قاتارىنان ەكىنشى جىل الەمنىڭ ەڭ باي ادامدارى رەيتينگىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىقتى.
Tesla مەن SpaceX كومپانيالارىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ءارى X الەۋمەتتىك جەلىسىنىڭ يەسى ماسكتىڭ بايلىعى 839 ميلليارد دوللارعا جەتكەن. اقپان ايىنىڭ باسىندا SpaceX پەن ونىڭ جاساندى ينتەللەكت باعىتىنداعى xAI ستارتاپى بىرىكتىرىلگەننەن كەيىن ول 800 ميلليارد دوللار مەجەسىنەن اسقان العاشقى ادام اتاندى.
رەيتينگتە ەكىنشى ورىنعا Google كومپانياسىنىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى لارري پەيدج (257 ميلليارد دوللار) جايعاستى. ءۇشىنشى ورىندا - سەرگەي برين (237 ميلليارد دوللار). ودان كەيىن Amazon نەگىزىن قالاۋشى دجەفف بەزوس (224 ميلليارد دوللار) پەن Meta كومپانياسىنىڭ جەتەكشىسى مارك تسۋكەربەرگ (222 ميلليارد دوللار) تۇر.
Forbes مالىمەتىنشە، بيىلعى تىزىمگە الەم بويىنشا 3400 دەن استام كاسىپكەر ەنگەن. بۇل رەتتە قازاقستان دا جاھاندىق رەيتينگتەگى ۇلەسىن كۇشەيتتى. بيىل العاش رەت ميللياردەرلەر قاتارىنا نۇرلان سماعۇلوۆ پەن ايدىن راحىمبايەۆ قوسىلدى. Forbes باعالاۋىنشا، سماعۇلوۆتىڭ داۋلەتى 1,3 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، ول جاھاندىق تىزىمدە 2858-ورىنعا ورنالاستى. ال راحىمبايەۆ شامامەن 1,1 ميلليارد دوللارمەن 3185-ساتىعا جايعاستى.
قازاقستانداعى ەڭ باي كاسىپكەر رەتىندە بۇرىنعىسىنشا Kaspi.kz ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى ۆياچەسلاۆ كيم كوش باستاپ تۇر. ونىڭ بايلىعى 7,8 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ، الەمدىك رەيتينگتە 477-ورىندى يەلەندى (ءبىر جىل بۇرىن - شامامەن 7,1 ميلليارد دوللار). ۆلاديمير كيم دە جوعارى پوزيتسياسىن ساقتاپ قالدى: ونىڭ كاپيتالى 5,9 ميلليارد دوللارعا جەتىپ، 712-ورىنعا كوتەرىلدى.
الەمدىك تىزىمدە 780-ورىندا تيمۋر قۇلىبايەۆ پەن دينارا قۇلىبايەۆا تۇر - ءارقايسىنىڭ بايلىعى شامامەن 5,4 ميلليارد دوللار. وسى دەڭگەيگە بۋلات وتەمۇراتوۆ تا جاقىندادى: ءبىر جىل ىشىندە ونىڭ اكتيۆتەرى ايتارلىقتاي ءوسىپ، 3,7 ميلليارد دوللاردان 5,4 ميلليارد دوللارعا جەتكەن.
ال تيمۋر تۋرلوۆتىڭ داۋلەتى ءسال ازايعان. ەگەر 2025-جىلى Forbes ونى 5,8 ميلليارد دوللار دەپ باعالاسا، بيىل شامامەن 5,2 ميلليارد دوللار كورسەتىپ، 823-ورىنعا ورنالاستىردى. سونداي-اق تىزىمگە ۆياچەسلاۆ كيمنىڭ سەرىكتەسى ميحايل لومتادزە دە ەنگەن، ونىڭ بايلىعى شامامەن 6 ميلليارد دوللار دەپ كورسەتىلگەن، ءبىراق رەيتينگتە ول گرۋزيا كاسىپكەرى رەتىندە تىركەلگەن.
جالپى، ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، سوڭعى ءبىر جىلدا الەمدەگى بايلىق كولەمى ايتارلىقتاي ارتقان. ميللياردەرلەردىڭ جيىنتىق داۋلەتى رەكوردتىق 20,1 تريلليون دوللارعا جەتسە، العاشقى وندىقتىڭ جالپى كاپيتالى شامامەن 2,6 تريلليون دوللاردى قۇرايدى. وسىلايشا، قازاقستاننان شىققان ءىرى كاسىپكەرلەردىڭ سانى ارتىپ، ەلدىڭ جاھاندىق ميللياردەرلەر تىزىمىندەگى ۇلەسى بىرتىندەپ ءوسىپ كەلەدى.
بيىل Forbes تىزىمىنە 390 جاڭا ەسىم قوسىلدى. ولاردىڭ قاتارىندا ماسكتىڭ اعاسى كيمبال ماسك، رەپەر ءارى پروديۋسەر Dr. Dre (اندرە يانگ)، ءانشى بەيونسە نوۋلز-كارتەر جانە تەننيسشى رودجەر فەدەرەر بار. ال تىزىمنەن 89 ادام شىعارىلعان، ولاردىڭ ىشىندە NASA باسشىسى دجارەد ايزەكمان دا بار.