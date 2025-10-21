14:51, 21 - قازان 2025 | GMT +5
يلون ماسك ايعا قىتايدان بۇرىن جەتەدى
ايعا كىم ءبىرنشى بارىپ قونىستانادى؟ ا ق ش پەن قىتاي اراسىندا تالاس باستالدى. ميللياردەر يلون ماسك الەۋمەتتىك جەلىدەگى رەسمي پاراقشاسىندا بۇل جارىستا بەيجىڭ جەڭىسكە جەتە المايدى دەپ جازدى.
كاسىپكەر قىتايدان بۇرىن ايعا ميسسيا اتتاندىرماق. ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، سپەيسيكس كومپانياسى كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن دامىپ كەلەدى. ال ايعا ءبىرىنشى بولىپ تابان تىرەيتىن عارىش كەمەسى - Starship بولادى. يلون ماسك بۇل جوسپارىن 2027 -جىلى ىسكە اسىرماق. ال قىتاي ايعا عارىش كەمەسىن 2030 -جىلى جىبەرەمىز دەپ وتىر.
