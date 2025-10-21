ق ز
    14:51, 21 - قازان 2025 | GMT +5

    يلون ماسك ايعا قىتايدان بۇرىن جەتەدى

    ايعا كىم ءبىرنشى بارىپ قونىستانادى؟ ا ق ش پەن قىتاي اراسىندا تالاس باستالدى. ميللياردەر يلون ماسك الەۋمەتتىك جەلىدەگى رەسمي پاراقشاسىندا بۇل جارىستا بەيجىڭ جەڭىسكە جەتە المايدى دەپ جازدى.

    Илон Маск
    Фото:britannica.com

    كاسىپكەر قىتايدان بۇرىن ايعا ميسسيا اتتاندىرماق. ونىڭ ايتۋىنا قاراعاندا، سپەيسيكس كومپانياسى كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن دامىپ كەلەدى. ال ايعا ءبىرىنشى بولىپ تابان تىرەيتىن عارىش كەمەسى - Starship بولادى. يلون ماسك بۇل جوسپارىن 2027 -جىلى ىسكە اسىرماق. ال قىتاي ايعا عارىش كەمەسىن 2030 -جىلى جىبەرەمىز دەپ وتىر.

    https://24.kz

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
