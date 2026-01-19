يلون ماسك 4 سەكۋندتا الەم بويىنشا ورتاشا جىلدىق تابىسقا تەڭ اقشا تابادى
استانا. قازاقپارات - Oxfam قايىرىمدىلىق ۇيىمدارى بىرلەستىگىنىڭ بۇگىنگى ەسەبىنە سايكەس، الەمدەگى ميللياردەرلەردىڭ بايلىعى 2025-جىل ىشىندە 2,5 تريلليون ا ق ش دوللارىنا ءوسىپ، جاڭا رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى دەپ حابارلايدى DW.
قۇجات شۆەيتساريانىڭ داۆوس قالاسىندا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋم (د ە ف) باستالۋىنا وراي دايىندالعان. ۇيىمنىڭ ەسەبىنە سايكەس، ميللياردەرلەردىڭ جالپى بايلىعى 2020-جىلدىڭ ناۋرىز ايىنان بەرى 81 پايىزعا ءوسىپ، تاريحي ماكسيمۋم - 18,3 تريلليون دوللارعا (15,8 ريلليون ەۆرو) جەتكەن.
Oxfam اتاپ وتكەندەي، پلانەتاداعى ەڭ باي ادام - يلون ماسك ءتورت سەكۋندتا الەم بويىنشا ورتاشا جىلدىق تابىسقا تەڭ سومانى تابادى. ەسەپكە سايكەس، ادامزاتتىڭ شامامەن جارتىسى كەدەيلىكتە ءومىر سۇرەدى. الەمدىك بايلىقتىڭ تەك 0,52 پايىزى كەدەي حالىقتىڭ ۇلەسىنە تيەسىلى، ال اسا باي ەڭ جوعارعى 1 پايىزعا 43,8 پايىز تيەسىلى.
- ءبىز ميللياردەرلەر داۋىرىندە ءومىر ءسۇرىپ جاتىرمىز جانە بۇل الەم ءۇشىن جامان جاڭالىق، - دەدى Oxfam-نىڭ گەرمانيا ءبولىمىنىڭ ءتورايىمى شارلوتتە بەكەر.
ونىڭ ايتۋىنشا، اسا بايلاردىڭ ەكونوميكالىق قۋاتى ساياسي ىقپالعا اينالىپ بارا جاتقانى ەرەكشە الاڭداۋشىلىق تۋدىرادى. بۇل دەموكراتيانى بۇزادى.
بەكەر قوسىمشا رەتىندە بۇل ءۇردىس پەن ونىڭ بۇكىل الەم ءۇشىن تەرىس سالدارى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مىسالىندا ايقىن كورىنەدى: «بايلاردىڭ مۇددەسىنە باعىتتالعان ساياسات تەڭسىزدىكتى كۇشەيتەدى» دەيدى ول.
Oxfam-نىڭ جىلدىق ەسەبىندە ايتىلعانداي، گەرمانيا قازىرگى ۋاقىتتا ميللياردەرلەر سانى بويىنشا الەمدە ءتورتىنشى ورىندا تۇر. 2025-جىلى ولاردىڭ سانى ۇشتەن بىرگە كوبەيگەن: Oxfam گەرمانيادا 172 ميللياردەردى ەسەپكە العان. ۇيىمنىڭ مالىمەتىنە سايكەس، قاراپايىم نەمىس ميللياردەرى ءبىر جارىم ساعاتتا گەرمانياداعى ورتاشا جىلدىق تابىسقا تەڭ سومانى تابادى. قازىرگى ۋاقىتتا گەرمانيا حالقىنىڭ بەستەن ءبىرى كەدەيلىكتە ءومىر سۇرەدى.
Oxfam تاعى دا گەرمانيادا دا، جاھاندىق اۋقىمدا دا اسا بايلاردى قاتاڭ جانە جۇيەلى تۇردە سالىققا تارتۋدى قولدايتىنىن مالىمدەدى. اتاپ ايتقاندا، ۇيىم ميللياردەرلەر ءۇشىن سالىق ەنگىزۋدى وسىنداي شارا رەتىندە اتاپ ءوتتى، ودان تۇسەتىن كىرىس ماتەريالدىق رەسۋرستاردى ءادىل بولۋگە، كليماتتىڭ وزگەرۋىنە قارسى كۇرەسۋگە جانە دەموكراتيانى قورعاۋعا كومەكتەسۋى مۇمكىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، كاليفورنياداعى بايلارعا سالىناتىن سالىق ميللياردەرلەردىڭ شتاتتان كەتۋىنە سەبەپ بولۋى مۇمكىن.