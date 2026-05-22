يلون ماسكتىڭ زىمىرانى نەگە ۇشپاي قالدى
استانا. KAZINFORM - تەحاستاعى Starbase عارىش ايلاعىنان بەيسەنبى، 21-مامىردا ءوتۋى ءتيىس بولعان ۇشىرىلىمعا دەيىنگى 90 مينۋتتىق كەرى ساناق بىرنەشە رەت توقتاتىلدى، دەپ حابارلايدى BBC.
اقىرى ونى 24 ساعاتقا كەيىنگە قالدىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، دەپ حابارلادى SpaceX كومپانياسى.
Starship ءتىڭ 12-ۇشىرىلىمى بولاتىن ول جالپى العاندا بۇرىنعى ۇشۋلارعا ۇقساس - بۇل Super Heavy زىمىران تاسىعىشىنىڭ جانە Ship ءتىڭ جوعارعى ساتىسىنىڭ مۇحيتقا باقىلاناتىن قونۋىمەن اياقتالاتىن سۋبوربيتالدى ۇشىرىلىم. الايدا پايدالانىلىپ جاتقان اپپارات ايتارلىقتاي وزگەرتىلگەن، SpaceX وعان ۇلكەن ءۇمىت ارتىپ وتىر.
بيىكتىگى 124 مەتر V3 زىمىرانى Starship ءتىڭ بۇرىن-سوڭدى جاسالعان ەڭ ۇلكەن جانە ەڭ قۋاتتى بۇرىنعى نۇسقالارىنا قاراعاندا ۇلكەنىرەك ءارى قۋاتتى، سونداي-اق ءبىرقاتار باسقا دا ماڭىزدى جەتىلدىرۋمەن ەرەكشەلەنەدى.
بىرىنشىدەن، ول V3 Raptor جاڭا قوزعالتقىشىمەن جابدىقتالعان - Super Heavy قوزعالتقىشىندا 33 جانە Ship-تا 6 - بۇل الدىڭعى نۇسقالارىنا قاراعاندا كوبىرەك تارتۋ كۇشىن جانە الدەقايدا جەتىلدىرىلگەن كونسترۋكتسيانى قامتاماسىز ەتەدى.
بۇدان باسقا، V3 Super Heavy قوزعالتقىشىندا ءقازىر ءتورت ەمەس، تەك ءۇش تورلى تۇراقتاندىرعىش بار (ولار ونى قالپىنا كەلۋ جانە قايتا پايدالانۋ ءۇشىن جەرگە ورالۋعا كومەكتەسەدى). ال super Heavy جانە Ship ءتى جالعايتىن قۇرىلىم ەندى كۇشەيتكىشكە بەكىتىلگەن - بۇرىن ول ۇشۋ كەزىندە اجىراسا، ەندى ونى قايتا پايدالانۋ مۇمكىندىگى بار.
Ship- ورنالاستىرۋ مەحانيزمى دە جاڭارتىلدى، بۇل پايدالى جۇكتەمەنى جىلدامىراق شىعارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ۇشۋ كەزىندە Ship 20 سپۋتنيك ماكەتىن، سونداي-اق ەكى ناقتى Starlink سپۋتنيگىن ورنالاستىرادى. بۇل الدىڭعى نۇسقالاران ەكى ەسە كوپ.
ەگەر ءبارى جوسپار بويىنشا وتسە، اپپارات ناسا-نىڭ ۇشىرىلۋى 2028 -جىلدىڭ سوڭىنا جوسپارلانعان «ارتەميدا-4» ميسسياسى كەزىندە عارىشكەرلەردى اي بەتىنە جەتكىزەدى.
يلون ماسك وسىعان دەيىن عارىشتى يگەرۋ ءۇشىن تاريحتاعى ەڭ ءىرى چيپ زاۋىتىن سالماق ەكەنىن جازعان بولاتىنبىز.
اقپان ايىندا يلون ماسك ءوزىنىڭ SpaceX كومپانياسى ەندى باسىمدىقتارىن «ايدا ءوزىن-ءوزى دامىتاتىن قالا» سالۋعا قايتا باعدارلاعانىن جاريالادى. ونىڭ سوزىنشە، بۇنى ون جىلدان از ۋاقىت ىشىندە جۇزەگە اسىرۋعا بولادى، ال مارستاعى وسىنداي جوسپار 20 جىلدان استام ۋاقىتتى الادى.