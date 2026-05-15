يلون ماسكتىڭ ۇلىنىڭ وبرازى جەلىدە قىزۋ تالقىعا ءتۇستى
استانا. KAZINFORM - يلون ماسكتىڭ التى جاستاعى ۇلى X بەيجىڭدەگى حالىق جينالىسى سارايىندا قىتاي ستيلىندەگى وبرازبەن كورىنىپ، الەۋمەتتىك جەلىلەردە كەڭىنەن تالقىلاندى، دەپ حابارلادى Lianhe Zaobao.
14-مامىر كۇنى تاڭەرتەڭ X اكەسى يلون ماسكپەن بىرگە بەيجىڭدەگى رەسمي ءىس- شاراعا قاتىسقان. كوپشىلىكتىڭ نازارىن ونىڭ ءداستۇرلى قىتاي ستيلىندەگى كوكشىل ءتۇستى جيلەتى مەن قولىنداعى جولبارىس بەينەسىندەگى شاعىن سومكەسى اۋداردى. وقيعا ورنىنان تۇسىرىلگەن فوتو جانە ۆيدەولار قىتايلىق الەۋمەتتىك جەلىلەردە تەز تارالىپ، شەتەلدىك پلاتفورمالاردا دا قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىردى.
قىتايلىق ب ا ق مالىمەتىنشە، X كيگەن قىتاي ستيلىندەگى تابيعي جىبەكتەن تىگىلگەن جيلەت قىتايداعى « شۋي تساي چۋ谁裁初» اتتى شاعىن ديزاينەرلىك برەندكە تيەسىلى. كيىم %100 تابيعي جىبەكتەن دايىندالعان. برەند وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، ءدال وسى مودەلدىڭ اتا-انا مەن بالاعا ارنالعان نۇسقاسى رەسمي ساۋدا پلاتفورماسىندا 970 يۋانعا باعالانعان. سونىمەن قاتار برەند جەكە تاپسىرىسپەن تىگۋ قىزمەتىن دە ۇسىنادى. ال تاپسىرىستى ورىنداۋ مەرزىمى شامامەن 15-20 جۇمىس كۇنى.
ال X قولىنا ۇستاعان جولبارىس پىشىنىندەگى سومكەنى كەي جەلى قولدانۋشىلارى باستاپقىدا «ايداھار سومكەسى» دەپ ويلاعان. كەيىن ونىڭ قىتايدىڭ سولتۇستىك-باتىس وڭىرلەرىندەگى ءداستۇرلى جولبارىس باس كيىمى مەن اياقكيىمىنەن شابىت الىپ جاسالعانى بەلگىلى بولدى.
بۇل بۇيىمدى قىتايدىڭ گۋانسي ولكەسىندەگى «يا سياو تسي شوۋچۋان芽小七手创» اتتى جەرگىلىكتى برەند شىعارادى. برەند وكىلدەرىنىڭ ايتۋىنشا، سومكە جەرگىلىكتى كەستەشىلەردىڭ قولىمەن تىگىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا ونىڭ باعاسى جەڭىلدىكپەن 338 يۋان.
جەلى قولدانۋشىلارى ماسكتىڭ ۇلىنىڭ قىتاي ستيلىندەگى وبرازىنا وڭ باعا بەرگەن. ال Elon Musk يلون ماسك الەۋمەتتىك جەلىدەگى X پاراقشاسىندا قىتاي تىلىندە جاۋاپ بەرىپ: «ۇلىم قازىر قىتاي ءتىلىن ۇيرەنىپ ءجۇر»، - دەپ جازدى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتايعا مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن كەلىسسوزدەر وتكىزىپ، ونى بيىل قىركۇيەك ايىندا ا ق ش-قا كەلۋگە شاقىردى.
دانا نۇرباقىت