يلون ماسك الەمدەگى العاشقى تريلليونەر اتاندى
استانا. قازاقپارات - SpaceX كومپانياسىنىڭ اكسيالارىن ساتۋدان 75 ميلليارد دوللار تارتىلۋى يلون ماسكتىڭ بايلىعىن كۇرت ءوسىردى.
سونىڭ ناتيجەسىندە ونىڭ نەگىزگى اكتيۆىنىڭ قۇنى ارتىپ، جالپى داۋلەتى 1 تريلليون دوللاردان استى، دەپ حابارلايدى Reuters.
زىمىراندار، سپۋتنيكتىك جۇيەلەر جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىمەن اينالىساتىن SpaceX اكسيالارىن ساتۋدان 75 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتتى. بۇل ينۆەستورلاردىڭ ماسكتىڭ بيزنەس-جوبالارىنا دەگەن جوعارى قىزىعۋشىلىعىن كورسەتتى.
اكسيالار ورنالاستىرىلعانعا دەيىن Forbes ماسكتىڭ بايلىعىن شامامەن 780 ميلليارد دوللار دەپ باعالاعان. الايدا SpaceX ءتىڭ قۇنى قايتا ەسەپتەلىپ، اكسيالارى ساۋداعا شىققاننان كەيىن ونىڭ داۋلەتى 1,1 تريلليون دوللاردان استى.
ماسك بايلىعىنىڭ نەگىزگى بولىگى SpaceX تەگى ۇلەسىنە تيەسىلى. كومپانياداعى ونىڭ ۇلەسىنىڭ قۇنى شامامەن 866 ميلليارد دوللارعا باعالانادى. سونىمەن قاتار، ونىڭ اكتيۆتەرىنىڭ ەلەۋلى بولىگىن Tesla اكتسيالارى مەن باسقا دا ينۆەستيتسيالارى قۇرايدى.
كاسىپكەردىڭ ەسىمى 2022 -جىلى X (بۇرىنعى Twitter) الەۋمەتتىك جەلىسىن 44 ميلليارد دوللارعا ساتىپ العاننان كەيىن دە جيى تالقىلانا باستادى. بۇل مامىلە ونىڭ قوعامدىق جانە ساياسي ىقپالىن ايتارلىقتاي كۇشەيتتى.
ساراپشىلار Tesla نىڭ جەتىستىگىن الەمدىك اۆتوكولىك يندۋسترياسىنىڭ ەلەكتروموبيلدەرگە كوشۋىن جەدەلدەتكەن نەگىزگى فاكتورلاردىڭ ءبىرى دەپ سانايدى. قازىر كومپانيانىڭ نارىقتىق قۇنى 1 تريلليون دوللاردان اسادى.
وڭتۇستىك افريكانىڭ پرەتوريا قالاسىندا دۇنيەگە كەلگەن ماسك پەنسيلۆانيا ۋنيۆەرسيتەتىن ءتامامداعان. كەيىن ول عارىش تەحنولوگيالارى، ەلەكتروموبيلدەر، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق پلاتفورمالاردى قامتيتىن ءىرى بيزنەس-يمپەريا قۇردى.