ىلەسپە جۇك قۇجاتتارىن ءبىر كولىككە عانا راسىمدەۋ قاجەت پە
استانا. KAZINFORM - شەكارا ارقىلى كىرەتىن نەمەسە ەكسپورتقا شىعاتىن اۋىر جانە كولەمى ۇلكەن جابدىقتارعا ىلەسپە جۇك قۇجاتتارىن راسىمدەۋ ءتارتىبىن ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ وكىلى بايدوس بايبوزين تىكەلەي ەفير بارىسىندا ءتۇسىندىردى.
بايدوس بايبوزيننىڭ سوزىنشە، كەيبىر سالىق تولەۋشىلەر ءبىر تاۋارعا ىلەسپە جۇك قۇجاتتارىن بىرنەشە كولىككە جاساپ كەلەتىن جاعداي كەزدەسەدى.
- بۇل دۇرىس ەمەس جانە زاڭ بويىنشا جول بەرىلمەيدى. ءاربىر كولىككە جەكە ىلەسپە قۇجات راسىمدەلۋى ءتيىس. ويتكەنى ءار كولىك جەكە باقىلاۋدان وتەدى. سونىمەن قاتار بۇل سالىق ەسەپتىلىگى مەن بۋحگالتەرلىك ەسەپ جۇرگىزۋگە دە ىڭعايلى، - دەدى سپيكەر.
ءول وز سوزىندە سىرتى ەكونوميكالىق قاتىسۋشىلار تاۋارلارعا ىلەسپە جۇك قۇجاتتارىن ۋاقىتىندا ۇسىنباۋ نەمەسە قاتەلىكتەر بولۋى (كولەمى، باعاسى دۇرىس كورسەتىلمەۋ) ق ر اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق كودەكسىنە سايكەس ايىپپۇل سالىنۋىنا اكەپ سوعادى.
- ايىپپۇل كولەمى قاتىسۋشىلاردىڭ دەڭگەيىنە بايلانىستى 5 ايلىق كورسەتكىشتەن باستاپ 100 ايلىق كورسەتكىشكە دەيىن بولۋى مۇمكىن. جىل ىشىندە قايتالانعان قۇقىق بۇزۋشىلىقتار دا ەسكەرىلەتىن بولادى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار سپيكەردىڭ ايتۋىنشا، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە ەلدەردەن اكەلىنگەن تاۋارلار قازاقستانعا ىلەسپە قۇجاتتارمەن اكەلىنگەن جانە قۇجات مارتەبەسى راسىمدەلگەن بولسا، ونى كەرى قايتارۋعا جول بەرىلمەيدى. دەگەنمەن قاتەلىكتەر تۋىنداعان جاعدايدا قوسىمشا وزگەرىستەر ەنگىزۋگە بولادى. سونداي - اق تاۋار كولىك ارقىلى اكەلىنگەن بولسا، وزگەرىستەردى 20 جۇمىس كۇنى ىشىندە جاساۋعا بولادى. باسقا جولدارمەن اكەلىنگەن تاۋارلارعا بۇل مەرزىم 10 جۇمىس كۇنى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ۆەتەرينارلىق ىلەسپە قۇجاتتارى جوق 60 ءىرى قارا مالدى ەل اۋماعىنا كىرگىزۋگە تىيىم سالىندى.
ايتا كەتەيىك، 2023 -جىلدىڭ 1-ساۋىرىنەن ە ا ە و ەلدەرى تاۋارعا ىلەسپە جۇكقۇجات راسىمدەۋگە مىندەتتەلگەن ەدى.