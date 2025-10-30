يللينويس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى ترامپقا قاۋىپ توندىرگەنى ءۇشىن ۇستالدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش فەدەرالدىق تەرگەۋ بيۋروسى (ف ت ب) يللينويس شتاتىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ بۇرىنعى قىزمەتكەرى، 27 جاستاعى دەرەك لوپەستى دونالد ترامپقا قوقان-لوققى كورسەتكەنى ءۇشىن قاماپ قويدى، دەپ جازدى ت ا س س.
بۇل تۋرالى Fox News تەلەارناسى ف ت ب مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاساپ حابارلاعان.
«كۇدىكتىنى ۇستاۋعا دەيىن ءبىر اي بويى ف ت ب مەن قۇپيا قىزمەت، سونداي-اق يللينويس ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پوليتسياسى بىرلەسكەن تەرگەۋ امالدارىن جۇرگىزدى. لوپەس قازىرگى پرەزيدەنتكە قاۋىپ توندىرگەن بولۋى مۇمكىن دەگەن بولجام بار. وسى فاكتىگە بايلانىستى وعان فەدەرالدىق ايىپ تاعىلدى»، دەپ جازىلعان مالىمدەمەدە.
قوقان-لوققىنىڭ ناقتى مازمۇنى ازىرگە جاريالانعان جوق. Fox News-كە پىكىر بىلدىرگەن ف ت ب باسشىسى كەش پاتەل لوپەستىڭ ارەكەتىن «جيىركەنىشتى» دەپ اتاپ، مۇنداي ىستەرگە «امەريكالىق قوعامدا ورىن جوق» ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەيىك، دونالد ترامپقا وتكەن جىلى ەكى رەت قاستاندىق جاسالعان. ءبىرىنشى وقيعا شىلدە ايىندا باتلەر قالاسىندا وتكەن سايلاۋالدى ميتينگ كەزىندە بولعان. وندا مەرگەن اتقان وق ساياساتكەردىڭ قۇلاعىن جاناپ وتكەن.
كوپ ۇزاماي پرەزيدەنت دونالد ترامپتى ولتىرمەك بولعان ادامنىڭ 20 جاستاعى توماس مەتتيۋ كرۋكس ەكەنى انىقتالدى.