ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    18:43, 17 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ىلە وزەنىندە شىلدە ايىنا دەيىن بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىندى

    قونايەۆ. KAZINFORM - بالقاش- الاكول وبلىسارالىق باسسەيندىك بالىق شارۋاشىلىعى ينسپەكسياسى ىلە وزەنىندە بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعانىن حابارلادى.

    балық аулау
    فوتو: جەتىسۋ وبلىسى پ د سايتىنان

    ينسپەكتسيانىڭ 2026 -جىلدىڭ 16-ناۋرىزىنداعى № 22-بۇيرىعىنا سايكەس، بالىقتاردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋ كەزەڭىندە شارىن وزەنىنىڭ ساعاسىنان قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنا دەيىن ىلە وزەنىندە بالىق اۋلاۋعا بولمايدى. تىيىم 25-ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە 5-شىلدە دەيىن جالعاسادى.

    سونىمەن قاتار ينسپەكسيا وكىلدەرى وبلىسارالىق وزگە دە سۋ قويمالارىندا شەكتەۋ قويىلسا، ول تۋرالى قوسىمشا حابارلاناتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - قاپشاعاي سۋ قويماسىندا، بالقاش كولىندە، الاكول كولدەر جۇيەسىندە جانە قاراتال، اقسۋ، لەپسى، اياگوز وزەندەرىندە بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالۋدى ەنگىزۋ مەرزىمدەرى وسى سۋ ايدىندارىنا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ناتيجەلەرى بويىنشا قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2026 -جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنان 31-مامىرىنا دەيىن ورتاڭعى كولساي، تومەنگى كولساي، قايىڭدى كولدەرىندە جانە پارك اۋماعىنداعى بارلىق وزەن سۋلارىندا اۋەسقويلىق جانە سپورتتىق ماقساتتا بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىندى.

    Бейсен Сұлтан
