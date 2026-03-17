ىلە وزەنىندە شىلدە ايىنا دەيىن بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىندى
قونايەۆ. KAZINFORM - بالقاش- الاكول وبلىسارالىق باسسەيندىك بالىق شارۋاشىلىعى ينسپەكسياسى ىلە وزەنىندە بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىنعانىن حابارلادى.
ينسپەكتسيانىڭ 2026 -جىلدىڭ 16-ناۋرىزىنداعى № 22-بۇيرىعىنا سايكەس، بالىقتاردىڭ ۋىلدىرىق شاشۋ كەزەڭىندە شارىن وزەنىنىڭ ساعاسىنان قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك شەكاراسىنا دەيىن ىلە وزەنىندە بالىق اۋلاۋعا بولمايدى. تىيىم 25-ناۋرىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە 5-شىلدە دەيىن جالعاسادى.
سونىمەن قاتار ينسپەكسيا وكىلدەرى وبلىسارالىق وزگە دە سۋ قويمالارىندا شەكتەۋ قويىلسا، ول تۋرالى قوسىمشا حابارلاناتىنىن اتاپ ءوتتى.
- قاپشاعاي سۋ قويماسىندا، بالقاش كولىندە، الاكول كولدەر جۇيەسىندە جانە قاراتال، اقسۋ، لەپسى، اياگوز وزەندەرىندە بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالۋدى ەنگىزۋ مەرزىمدەرى وسى سۋ ايدىندارىنا زەرتتەۋ جۇرگىزۋ ناتيجەلەرى بويىنشا قوسىمشا حابارلاناتىن بولادى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن 2026 -جىلدىڭ 1-ناۋرىزىنان 31-مامىرىنا دەيىن ورتاڭعى كولساي، تومەنگى كولساي، قايىڭدى كولدەرىندە جانە پارك اۋماعىنداعى بارلىق وزەن سۋلارىندا اۋەسقويلىق جانە سپورتتىق ماقساتتا بالىق اۋلاۋعا تىيىم سالىندى.
اۆتور
دوسبول اتاجان