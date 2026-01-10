ىلە جاعالاۋىنداعى كوشپەندىلەر قالاسىنىڭ قازىرگى جاي-كۇيى قالاي
قونايەۆ. KAZINFORM - الماتى وبلىسىنداعى ەرەكشە ورىنداردىڭ ءبىرى - وبلىس ورتالىعىنان 30 شاقىرىم قاشىقتا ورنالاسقان كوشپەندىلەر قالاسى.
ىلە وزەنىنىڭ بويىندا فيلم تۇسىرىلىمىنە ارناپ سالىنعان قالاشىققا ارادا جيىرما جىلدان استام ۋاقىت وتسە دە تۋريستەر ءجيى كەلەدى.
سەبەبى بۇل نىسان ناقتى تاريحي شاھار بولماسا دا، قازاق حالقىنىڭ ورتاعاسىرداعى تىنىس- تىرشىلىگىن كوزبەن كورىپ، قولمەن ۇستاپ كورۋگە، سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن بىرەگەي كينودەكوراتسيا.
ول 2004 -جىلى «كوشپەندىلەر» فيلمىن ءتۇسىرۋ ءۇشىن XVIII عاسىرداعى بەكىنىس رەتىندە ارنايى سالىنعان. كەشەن 5,8 گەكتار جەردى الىپ جاتىر.
قۇرىلىس بارىنشا شىنايى كورىنگەنىمەن نەگىزىنەن اعاشتان جانە بەتىنە بالشىق جاعىلعان پەنوپلاست سياقتى ماتەريالداردان جاسالعان. قالاشىقتىڭ ىشىندە زىندان، حان ورداسى، مەشىت، قولونەر شەبەرحانالارى مەن بازار الاڭى بار.
وسى جىلدار ىشىندە نىسان كوپتەگەن وتاندىق جانە شەتەلدىك جوبالاردىڭ تۇسىرىلىمىندە قولدانىلدى. ونىڭ ىشىندە «دنيەۆنوي دوزور» فيلمى مەن تانىمال ءانشى Jah Khalib- ءتىڭ «مەدينا» بەينەبايانى بار.
سونداي-اق كەشەن شاڭىراق كوتەرگەلى جاتقان جاستار اراسىندا تانىمال. مۇندا Love Story ءتۇسىرۋ ءۇشىن ەلىمىزدىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلەتىن ەرلى-زايىپتىلار از ەمەس.
دەگەنمەن، 20 جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە قالاشىق توزىپ، جاي-كۇيى ناشارلاعان. ءبىر قابىرعاسى قۇلاپ، نە اراسىندا جارىقتارى پايدا بولعان قۇرىلىمدار از ەمەس.
نىساندى ءوز كوزىمەن كورگەن Kazinform ءتىلشىسى وسىلاي باعا بەردى.
2025 -جىلدىڭ تامىز ايىندا ش. ايمانوۆ اتىنداعى «قازاقفيلم» كينوستۋدياسى كوشپەندىلەر قالاشىعىن قونايەۆ قالاسىنا سىيعا تارتتى. ەندى قالا اكىمدىگى توزىپ، ەسكىرگەن قالاشىقتى جاڭعىرتىپ، ونى تۋريستەر ءۇشىن تارتىمدى ورىنعا اينالدىرعالى وتىر.
ونىڭ العاشقى قادامى دا جاسالدى. بىلتىر قۇرىلىسى باستالعان تۋريستىك نىسانعا دەيىنگى 6,9 شاقىرىمدىق جول قولدانىسقا بەرىلدى. ەندى الماتى مەن قونايەۆ قالاسىنان كوشپەندىلەر قالاسىنا باراتىن جول تۋريستەر ءۇشىن جەڭىلدەيدى.
- بۇل كەشەنگە قازىر جاڭادان جول سالىنىپ، ونىڭ بويى جارىقتاندىرىلدى. مۇندا كەلەتىن تۋريستەر اعىنىن كوبەيتۋ ماقساتىندا نىساندى تولىق جوندەۋ جۇرگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. تۋريستەر ءۇشىن بارلىق جاعداي جاسالادى، - دەدى Alatau ۆيزيت ورتالىعىنىڭ وكىلى فاريزا سيحىمبايەۆا.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدىڭ قاي وڭىرلەرىندە جاڭا تۋريستىك ۆيزيت- ورتالىقتار اشىلاتىنىن جازعانبىز.
دوسبول اتاجان