ەيفەل مۇناراسىنىڭ ءبىر بولىگى اۋكسيوندا 450 مىڭ ەۋروعا ساتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەيفەل مۇناراسى باسپالداعىنىڭ ءبىر بولىگى فرانسياداعى اۋكسيوندا شامامەن 450 مىڭ ەۋروعا ساتىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
Arcurial اۋكسيون ءۇيىنىڭ مالىمەتىنشە، ساتىلىمعا مۇنارانىڭ تاريحي بۇراندالى باسپالداعىنىڭ فراگمەنتى شىعارىلعان.
بيىكتىگى شامامەن 2,7 مەتر بولاتىن بولىكتە 14 باسقىش ساقتالعان. ساۋدا باستالار الدىندا ونىڭ قۇنى 120-150 مىڭ ەۋرو كولەمىندە باعالانعان.
الايدا اتى-ءجونى جاريالانباعان فرانسۋز كوللەكسيونەرى ەڭ جوعارى باعا ۇسىنىپ، سيرەك ارتەفاكتتىڭ يەسى اتاندى.
ساتىلعان فراگمەنت ەيفەل مۇناراسىنىڭ ەكىنشى جانە ءۇشىنشى دەڭگەيلەرىن جالعاپ تۇرعان.
ءدال وسى باسپالداقپەن 1889-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كورمەنىڭ العاشقى كەلۋشىلەرى كوتەرىلگەن. سول كورمە ءۇشىن ينجەنەر گيۋستاۆ ەيفەل ايگىلى مۇنارانى سالعان بولاتىن.
سالماعى شامامەن 1,4 توننا بولاتىن كونسترۋكتسيا 40 جىلدان استام ۋاقىت جەكە كوللەكسيادا ساقتالعان.
اۋكسيون الدىندا ونى ەيفەل مۇناراسىن كۇتىپ-باپتايتىن ماماندار قالپىنا كەلتىرگەن.
1983 -جىلى مۇنارانى جاڭعىرتۋ كەزىندە ەكىنشى جانە ءۇشىنشى قابات اراسىنداعى باسپالداق بولشەكتەلگەن. ول كەلۋشىلەر ءۇشىن قاۋىپتى دەپ تانىلىپ، ورنىنا زاماناۋي ليفتىلەر ورناتىلعان.
كەيىن كونسترۋكتسيا 24 بولىككە بولىنگەن.
قازىر ونىڭ كەيبىر فراگمەنتتەرى ازاتتىق ءمۇسىنى ماڭىندا، مۋزەيلەردە، جاپونياداعى جەكە باقتاردا جانە ديسنەيلەند اۋماعىندا ساقتاۋلى.
ايتا كەتەيىك، ەيفەل مۇناراسى 1889-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كورمە ءۇشىن سالىنعان. باستاپقىدا ونى ۋاقىتشا نىسان رەتىندە بۇزۋ جوسپارلانعان ەدى. الايدا كەيىن مۇنارا پاريجدىڭ باستى سيمۆولدارىنىڭ بىرىنە اينالىپ، الەمدەگى ەڭ تانىمال تۋريستىك ورىنداردىڭ قاتارىنا ەندى.