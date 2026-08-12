ىلە الاتاۋىندا تۋريستىك توپقا ءىلبىس جولىقتى
الماتى. KAZINFORM - الەۋمەتتىك جەلىدە ادامدارعا جولىققان ىلبىستەردىڭ بەينەجازباسى جاريالاندى.
قىزىل كىتاپقا ەنگەن جانۋاردىڭ بەينەجازباسىمەن بولىسكەن ق ر ە ت ر م ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى ءىلبىستى تۋريستىك توپتىڭ گيدى كامەراعا تۇسىرگەنىن حابارلادى.
- ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتاردىڭ بىرىندە ءىلبىس كەزدەستى. سيرەك جىرتقىشتى تاۋلى باعىتتان قايتىپ كەلە جاتقان تۋريستىك توپتىڭ گيدى بايقاپ قالعان. ەرەكشە ءسات بەينەكامەراعا ءتۇسىرىلدى، - دەلىنگەن كوميتەت جازباسىندا.
ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، ءىلبىستىڭ تابيعي مەكەن ەتۋ ورتاسىندا كەزدەسۋى - تاۋلى ەكوجۇيەنىڭ ساقتالعانىن جانە تابيعي ورتانىڭ تۇراقتىلىعىن كورسەتەتىن ماڭىزدى بەلگى. كوميتەت وكىلدەرى جابايى جانۋاردى كەزدەستىرگەن جاعدايدا وعان جاقىنداماۋ، سوڭىنان قۋماۋ، شۋ شىعارماۋ جانە قاۋىپسىز اراقاشىقتىقتى ساقتاۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن كاتونقاراعاي ۇلتتىق پاركىندە تاعى ءبىر ءىلبىس فوتوتۇزاققا ءتۇستى.