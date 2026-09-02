ىلە- الاتاۋىندا تاۋ ەشكىسى فوتوتۇزاققا ىلىكتى
استانا. KAZINFORM - ىلە-الاتاۋى مەملەكەتتىك ۇلتتىق تابيعي پاركىندە ورناتىلعان فوتوتۇزاق تاۋ ەشكىسىن تاسپاعا ءتۇسىردى.
تاۋ ەشكىسىنىڭ مەكەنى بيىك تاۋ، قۇز بەن تىك جارتاستار. ادامعا ءجۇرۋدىڭ ءوزى قيىن مۇنداي جەرلەردە ول ەركىن قوزعالىپ، جارتاستان جارتاسقا وڭاي وتەدى.
وعان مىقتى اياقتارى مەن تۇياقتارىنىڭ قۇرىلىسى كومەكتەسەدى، تاۋ ەشكىسى تاستى، تىك بەتكەيلەردە تەپە-تەڭدىگىن جاقسى ساقتايدى. قاۋىپ تونگەن جاعدايدا بيىك جارتاس ونىڭ پاناسىنا اينالادى.
ال بىزگە تاۋداعى وسىنداي ساتتەردى كورۋگە فوتوتۇزاق مۇمكىندىك بەرىپ وتىر.