چيكۋنگۋنيا ىندەتى: قىتايدا سىرقاتتانۋدىڭ جاڭا جاعدايلارى ازايىپ كەلەدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك قىتايداعى گۋاندۋن پروۆينتسياسىنىڭ فوشان قالاسىندا چيكۋنگۋنيا بەزگەگىمەن سىرقاتتانۋدىڭ جاڭا جاعدايلارىنىڭ سانى ءبىرقاتار الدىن الۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا ازايعان، دەپ جازادى شينحۋا.
قالا اكىمىنىڭ ورىنباسارى ۆەن سي باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەگەندەي، سوڭعى بەس كۇن ىشىندە تاۋلىگىنە 200 دەن از جاڭا جاعداي تىركەلگەن. بۇل ىندەتتىڭ ەرتە كەزەڭدە ءتيىمدى تۇردە تەجەلىپ جاتقانىن كورسەتەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اۋىر جاعدايلار مەن ءولىم-ءجىتىم تىركەلمەگەن، ال ناۋقاستاردىڭ 90 پايىزدان استامى ساۋىعىپ كەتكەن.
سوڭعى ۋاقىتتا نەگىزگى كۇش ناۋقاستاردى ەمدەۋگە، ماسالارمەن كۇرەسكە جانە قورشاعان ورتانى تازارتۋعا باعىتتالعان. ناقتى قولعا الىنعان شارالار قاتارىندا - ماسالاردىڭ ءوسىپ-ونەتىن جەرلەرىن جويۋ، تۇرىپ قالعان سۋلاردى قۇرعاتۋ جانە ەرەسەك ماسالاردى ۋلاۋ بار. اۋرۋ كوپ تىركەلگەن اۋىلدار مەن اۋدانداردا دەزينفەكتسيا جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن.
دەگەنمەن، بيلىك وكىلدەرى قاۋىپ ءالى دە بار ەكەنىن ەسكەرتەدى. جىل سايىنعى سۋ تاسقىنى كەزەڭىندەگى نوسەر جاۋىن مەن تايفۋندار ماسالاردىڭ بەلسەندىلىگىن ارتتىرىپ، ۆيرۋس تارالۋ ءقاۋپىن كۇشەيتۋى مۇمكىن.
- ءبىز قول جەتكىزگەن ناتيجەلەردى بەكىتۋ ءۇشىن قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ناۋقاندارىن جالعاستىرامىز، ماسالاردىڭ كوبەيۋ ورىندارىن جويامىز جانە كۇرەستى كۇشەيتەمىز، - دەدى ۆەن سي.
چيكۋنگۋنيا بەزگەگى - بۇل جەدەل ۆيرۋستىق جۇقپالى اۋرۋ، ول قىزبا، بورتپە جانە بۋىن اۋرۋلارىمەن سيپاتتالادى. ۆيرۋس ادامعا زاقىمدانعان ماسانىڭ شاعۋى ارقىلى جۇعادى.