دۇنيەجۇزىلىك دوپينگكە قارسى اگەنتتىك 2027-جىلعى كونگرەسىن استانادا وتكىزبەك
استانا. KAZINFORM - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى دوپينگكە قارسى حالىقارالىق ستاندارتتاردى تولىق ەنگىزىپ، تازا سپورت قاعيداتتارىن جۇيەلى تۇردە دامىتىپ كەلەدى.
بۇل باعىتتاعى نەگىزگى باسىمدىقتار - دوپينگكە قارسى ءتيىمدى ساياسات جۇرگىزۋ، سپورتشىلاردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋ جانە ءادىل باسەكەنى قامتاماسىز ەتۋ، دەپ حابارلايدى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك دوپينگكە قارسى ەرەجەلەردى بۇزۋعا قاتىستى نولدىك توزىمدىلىك قاعيداتىن ۇستانادى. قازاقستاننىڭ دوپينگكە قارسى ۇلتتىق ورتالىعى دۇنيەجۇزىلىك انتيدوپينگ ەرەجەسىن بۇزعان سپورتشىلار تۋرالى اقپاراتتى جاريالاۋى اشىقتىقتى قامتاماسىز ەتۋ، ايقىندىقتى ساقتاۋ جانە حالىقارالىق مىندەتتەمەلەردى ورىنداۋ ساياساتىنىڭ ءبىر بولىگى. دوپينگكە قارسى ۇلتتىق ورتالىقتىڭ جۇيەلى جۇمىسى دوپينگكە قاتىستى بۇزۋشىلىقتاردى دەر كەزىندە انىقتاپ، سپورتشىلاردىڭ حالىقارالىق جارىستارعا قاتىسۋىنا جول بەرمەيدى. بۇل ءوز كەزەگىندە قازاقستاننىڭ سپورتتىق بەدەلىن حالىقارالىق دەڭگەيدە نىعايتۋعا ىقپال ەتەدى.
بيىل ناۋرىز ايىندا جەڭىل اتلەتيكادان جابىق كەشەندەگى الەم چەمپيوناتى اياسىندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ پەن WADA پرەزيدەنتى ۆيتولد بانكا ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى. قۇجات ءبىلىم بەرۋ، دوپينگتىڭ الدىن الۋ جانە عىلىمي زەرتتەۋلەر باعىتتارىنداعى بىرلەسكەن جۇمىستى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان.
- قازاقستان ورتالىق ازيا وڭىرىندە تازا سپورتتى دامىتۋدا ماڭىزدى ءرول اتقارادى، - دەپ اتاپ ءوتتى WADA پرەزيدەنتى ۆيتولد بانكا.
سونداي-اق ول قازاقستاننىڭ انتيدوپينگ مادەنيەتىن دامىتۋعا جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسىن جوعارى باعالادى.
كەزدەسۋ بارىسىندا تاراپتار 2027-جىلى استانادا WADA اتقارۋشى كوميتەتى مەن قۇرىلتاي كەڭەسىنىڭ وتىرىستارىن وتكىزۋ مۇمكىندىگىن تالقىلادى. مۇنداي دەڭگەيدەگى ءىس-شارالاردىڭ قازاقستاندا ءوتۋى ەلدىڭ انتيدوپينگ ساياساتىنداعى جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى رەتىندە قاراستىرىلادى.
بۇگىندە قازاقستان الەمدىك سپورتتاعى ادىلدىك، اشىقتىق جانە ادال باسەكەلەستىك قاعيداتتارىن دايەكتى تۇردە قولدايتىن سەنىمدى حالىقارالىق ارىپتەس رەتىندەگى ءرولىن نىعايتىپ كەلەدى. سونىمەن قاتار سپورتشىلار، جاتتىقتىرۋشىلار جانە سالا ماماندارى اراسىندا دوپينگتىڭ الدىن الۋ مەن ءبىلىم بەرۋ جۇمىستارىنا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ كەلەدى.
وسىعان دەيىن WADA- نىڭ قازاقستاننىڭ دوپينگكە قارسى زەرتحاناسىنا اككرەديتاتسياسىن قايتارۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرلى جازدىق.