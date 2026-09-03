دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىنى: ءۇشىنشى كۇننىڭ ناتيجەسى قانداي
استانا. KAZINFORM - الەمنىڭ 113 ەلىنەن 3000 سپورتشى قاتىسىپ جاتقان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ دوداسى تارتىستى ويىندارمەن، جارقىن جەڭىستەرمەن، جاڭا رەكوردتارمەن تولىعا ءتۇستى. قازاقستان قۇراماسى ويىنداردىڭ ءۇشىنشى كۇنىندە 12 التىن، 7 كۇمىس، 5 قولا مەدال جەڭىپ الدى.
ق ر سپورت كوميتەتىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، اۋدارىسپاقتان (ەر ەڭيش) 100 كەلى سالماقتا ەل نامىسىن قورعاعان الەم چەمپيونى، وسى ويىنداردىڭ ەكى دۇركىن جەڭىمپازى ءىزباساروۆ سىرىم بايىرعى قىرعىزستاندىق قارسىلاسىن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭىپ، ءۇشىنشى رەت جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. اۋدارىسپاقتىڭ التىن سالماعى 90 كەلىدە ەل ءۇمىتىن اقتاعان وتكەلباي دارىن قارسىلاستارىنىڭ بارلىعىن ايقىن باسىمدىقپەن جەڭىپ، التىن جۇلدە يەگەرى اتاندى. اسا اۋىر سالماقتا جارىس جولىنا شىققان ەركىن ۇلى نۇرجان قولا جۇلدەنى قاناعات تۇتتى.
قۇسبەگىلىكتەن (كۋش سالۋۋ، دالبا، بۋركۋت) ەل قۇراماسى ساپىندا 9 سپورتشى كەلگەن بولاتىن، سونىڭ تورتەۋى جەڭىس تۇعىرىنا كوتەرىلدى. اتاپ ايتقاندا، «قارشىعا» بويىنشا جالعاس ۇلى سەرىكبولسىن «جەبە» دەگەن قۇسىمەن التىن، «بۇركىت» بويىنشا قوشقاروۆ ارمان «العىر» اتتى قىرانىمەن كۇمىس، «يتەلگى» بويىنشا باباجان باقداۋلەت «ۇشقىر» اتتى قۇسىمەن كۇمىس، «يتەلگى» بويىنشا كەنجەتايەۆ ەرلان «اقبالىق» اتتى قۇسىمەن قولا مەدال الدى.
ويىندار باعدارلاماسىنا كوشپەندى ەلدەردىڭ 14 ءتۇرلى كۇرەسى ەنسە، جارىستىڭ ءۇشىنشى كۇنىندە وتانداستارىمىز سامبو مەن قىرعىز كۇرەسىنەن (كىرگىز كۋروش) ونەر كورسەتتى.
سامبودان ساپار بولات (+98 كەلى) التىن، نىعمەتوۆ ەركەبۇلان (79 كەلى) مەن بەيسەنبايەۆ جاندوس (64 كەلى) قولا جۇلدەگە يە بولدى.
قىرعىز كۇرەسىنەن اۋىر سالماقتاعى بالۋانىمىز جۇماعالي الماس (+100) اقتىق سىندا قىرعىز ەلىنىڭ سپورتشىسىنا ەسە جىبەردى.
جانكۇيەرلەردىڭ ەرەكشە ىقىلاسىنا يە بولعان ارقان تارتىستان (اركان تارتىش) قۇراما مۇشەلەرى بۇگىن دە التىن جۇلدە ولجالادى. كەشە سپورتشىلارىمىز «8x8» باعدارلاماسى بويىنشا اقتىق سىندا قىرعىز ەلىنەن باسىم ءتۇسىپ، التىن السا، بۇگىن «4x4» باعدارلاماسىنىڭ اقتىق سىنىندا يراندىق سپورتشىلاردى جەڭدى.
سونداي-اق، قول كۇرەستەن (ارمرەستلينگ) ۇلتتىق قۇراما مۇشەلەرى 7 التىن، 4 كۇمىس، 1 قولا الىپ، مەدالدار قورجىنىن تولتىردى. بىلەك كۇشىن التىنعا ايىرباستاعان سپورتشىلار: ايدارحان نۇرداۋلەت (-90، وڭ قول، سول قول)، قۇتتىمۇراتوۆ مەدەت (+90، وڭ قول، سول قول)، ۋستينوۆ دانيل (-80، سول قول)، سىدىكجان مالەنا (+65 كەلى، وڭ قول، سول قول) (وڭ قولدان بولەك، سول قولدان بولەك مەدال جيىنتىعى بار).
ەرتەڭ، 4-قىركۇيەكتە، سپورتشىلارىمىز 21 سپورت تۇرىنەن جارىس جولىنا شىعادى: كوكپار، كوكبورى، الامان بايگە، قۇنان بايگە، جورعا، ۇشقىر بايگە، دونەن بايگە، قازاق كۇرەسى، گيۋلەش، گۋشتيني ميللي گامارباندي، حاپساعاي، وۆاري، مانگالا، توعىزقۇمالاق، ات مارافونى، وردو، جامبى اتۋ، ءداستۇرلى ساداق اتۋ، ارقان تارتىس، سترونگمەن، تازى جارىسى بويىنشا جارىستار وتەدى.
وسىعان دەيىن قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىنىندا وردو سايىسىنا قاتىسىپ جاتقانى تۋرالى جازدىق.