دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا كىرۋ قۇنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلعى 1-6 قىركۇيەك ارالىعىندا قىرعىزستاننىڭ ىستىقكول وبلىسىندا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى شارالارىنا بيلەتتەردىڭ باعاسى بەلگىلەندى، دەپ حابارلايدى كابار.
ويىندار اياسىندا كورەرمەندەر ءۇشىن اقىلى جانە تەگىن ءىس-شارالار ۇيىمداستىرىلادى.
قىرچىن شاتقالىنداعى مادەني جانە سپورتتىق شارالارعا، سونداي-اق قۇرمانجان داتقا اتىنداعى كوشپەندىلەر وركەنيەتى ورتالىعىنا كىرۋ تەگىن بولادى.
ش. ايتماتوۆ اتىنداعى «رۋح وردو» مادەني ورتالىعىندا، «دوردوي نوماد» امفيتەاترىندا جانە چولپون- اتا قالاسىنىڭ يپپودرومىندا وتەتىن مادەني شارالارعا بيلەت قۇنى 500 سوم (شامامەن 2632 تەڭگە) بولادى.
v دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ جابىلۋ سالتاناتىنا بيلەتتەر ورىن ساناتىنا قاراي ساتىلادى:
ورتالىق جاسىل سەكتورداعى ورىندار - 4000 سوم (شامامەن 21000 تەڭگە)؛
اق سەكتورداعى ستاندارتتى ورىندار - 3000 سوم (شامامەن 15750 تەڭگە)؛
قىزىل سەكتورداعى ستاندارتتى ورىندار - 2000 سوم (شامامەن 10500 تەڭگە) ؛
سارى سەكتورداعى ەكونوم ساناتىنداعى ورىندار - 1000 سوم (شامامەن 5250 تەڭگە)؛
كوك سەكتورداعى ەكونوم ساناتىنداعى ورىندار - 500 سوم (شامامەن 2625 تەڭگە) .
سونىمەن قاتار چولپون-اتا قالاسىنىڭ يپپودرومىنا جاقىن ورنالاسقان جاڭا كىشى ارەنادا وتەتىن كوكپار مەن كوك-ءبورى بويىنشا فينالدىق ويىندارعا بيلەت قۇنى 1000 سوم (شامامەن 5250 تەڭگە) بولادى.
اقىلى شارالارعا بيلەتتەردى NEBS. GOV. KG ۇلتتىق ەلەكتروندى بيلەت جۇيەسى ارقىلى ونلاين، سونداي-اق رەسمي كاسسالاردان وفلاين ساتىپ الۋعا بولادى.
وسىعان دەيىن دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا موڭعوليادان 135 سپورتشى مەن جاتتىقتىرۋشى قاتىساتىنىن جازعانبىز.
سونداي-اق 2026-جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تاليسمانى رەتىندە ءىلبىس تاڭدالعانى حابارلانعان ەدى. وعان باتاي دەگەن ەسىم بەرىلدى.
قىرعىزستاننىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا كوك ءبورى مەن كوكپار جارىستارى جەكە-جەكە سپورتتىق ديستسيپلينا رەتىندە وتكىزىلەدى.
قىرعىزستانداعى كوشپەندىلەر ويىندارىنا كورەرمەندەردى 300 اۆتوبۋس تەگىن جەتكىزەتىنى ايتىلدى.