دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىسادى
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا الەمنىڭ 112 ەلىنەن سپورتشىلار قاتىسۋعا ءوتىنىم بەردى.
بۇل تۋرالى قىرعىزستان استاناسى بىشكەكتەگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
ۇيىمداستىرۋ كوميتەتىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا 3 مىڭعا جۋىق سپورتشى قاتىسادى.
سپورتشىلاردىڭ جەكە مالىمەتتەرى ويىنداردىڭ رەسمي سايتىنداعى ەلەكتروندى اككرەديتتەۋ جۇيەسى ارقىلى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ سپورتتىق باعدارلاماسىن وتكىزۋ تۋرالى ەرەجەنىڭ تالاپتارىنا سايكەس قابىلدانعان.
قاتىسۋعا ءوتىنىم اۆستراليا، ازەربايجان، ارمەنيا، ارگەنتينا، بانگلادەش، باحرەين، گرۋزيا، ءۇندىستان، يندونەزيا، يران، يسپانيا، قازاقستان، موڭعوليا، پولشا، رەسەي، ا ق ش، وزبەكستان جانە باسقا دا مەملەكەتتەردەن تۇسكەن. ايتا كەتەيىك، ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى باستاپقىدا 100 ەلگە رەسمي شاقىرتۋ جىبەرگەن.
VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ ەرەجەسىنە سايكەس، جارىس باعدارلاماسىنا سپورتتىڭ 42 ءتۇرى ەنگىزىلگەن.
31-تامىزدا سپورتتىق دەلەگاتسيالار VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ سالتاناتتى اشىلۋ ءراسىمى اياسىندا ەلدەر شەرۋىنە قاتىسادى. كوماندالار بۇل شاراعا ءبىرىڭعاي ۇلتتىق كيىممەن شىعۋى ءتيىس.
ەسكە سالايىق، 31-تامىزدا بىشكەكتەگى جاڭا ستاديوندا VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ اۋقىمدى اشىلۋ سالتاناتى وتەدى.
ال ويىنداردىڭ نەگىزگى سپورتتىق، مادەني جانە عىلىمي باعدارلاماسى 2-6 قىركۇيەك ارالىعىندا ىستىقكول وبلىسىنىڭ چولپون-اتا قالاسى مەن قىرچىن شاتقالىندا جالعاسادى.
بۇعان دەيىن قىرعىزستان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا ارنالعان بەينەروليكتى تانىستىرعان بولاتىن.
سونداي-اق 2026 -جىلعى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تاليسمانى رەتىندە ءىلبىس تاڭدالعانى حابارلانعان ەدى. وعان باتاي دەگەن ەسىم بەرىلدى.
مامىر ايىندا بىشكەكتە ويىنداردىڭ باستالۋىنا 100 كۇن قالعانىن كورسەتەتىن ەلەكتروندى كەرى ساناق تاقتاسى رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى.
قىرعىزستاندا دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رۋحاني جانە ۇيلەستىرۋشى ورتالىعى مارتەبەسىن ەلگە زاڭ جۇزىندە بەكىتۋ ۇسىنىلىپ وتىر.
قىرعىزستاننىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت جونىندەگى مەملەكەتتىك اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا كوك ءبورى مەن كوكپار جارىستارى جەكە- جەكە سپورتتىق ديستسيپلينا رەتىندە وتكىزىلەدى.