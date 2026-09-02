دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى: قازاقستان قۇراماسى ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستاندا ءوتىپ جاتقان VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىندا قازاقستان قۇراماسى اۋدارىسپاقتان ەكى التىن مەدال جەڭىپ الدى.
63 كەلىگە دەيىنگى سالماق دارەجەسىندە ونەر كورسەتكەن نۇرتالاپ كەرىم فينالدىق بەلدەسۋدە قىرعىزستان سپورتشىسىنان باسىم ءتۇسىپ، جارىس چەمپيونى اتاندى.
ال 70 كەلىگە دەيىنگى سالماقتا سىنعا تۇسكەن سايلاۋ مۇحاممەدجان دا فينالدا قىرعىز سپورتشىسىمەن كەزدەسىپ، 2:1 ەسەبىمەن جەڭىسكە جەتتى. بۇل - قازاقستان قۇراماسىنىڭ ءدۇبىرلى دوداداعى العاشقى التىن مەدالدارى.
اۋدارىسپاق - ات ۇستىندە كۇش پەن ەپتىلىكتى، شاپشاڭدىق پەن باتىلدىقتى تالاپ ەتەتىن قازاقتىڭ ءداستۇرلى ۇلتتىق سپورتى. بۇگىندە ەلىمىزدە 11,5 مىڭنان استام ادام اۋدارىسپاقپەن تۇراقتى تۇردە شۇعىلدانادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاننان 150 دەن استام سپورتشى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا قاتىسىپ جاتىر.