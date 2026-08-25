دۇنيەجۇزىلىك مۇحيت تەمپەراتۋراسى باقىلاۋ تاريحىنداعى رەكوردتى جاڭارتتى
استانا. قازاقپارات – 22-تامىزدا دۇنيەجۇزىلىك مۇحيت بەتىنىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسى سەلسي بويىنشا 21,1 گرادۋسقا جەتتى.
بۇل - 1979-جىلى سپۋتنيكتىك باقىلاۋ باستالعالى تىركەلگەن ەڭ جوعارى كورسەتكىش، دەپ حابارلايدى تاسس.
بۇل تۋرالى جەردى قاشىقتان زوندتاۋ جانە كارتوگرافيالاۋ جونىندەگى Copernicus قىزمەتى مالىمدەدى.
- دۇنيەجۇزىلىك مۇحيت بەتىنىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسى باقىلاۋ تاريحىنداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتىپ، 2024-جىلعى ناۋرىزدا ورناتىلعان الدىڭعى رەكوردتان (21,09 گرادۋس) استى. Copernicus كليماتتىڭ وزگەرۋىن باقىلاۋ قىزمەتى 22-تامىزدا تىركەلگەن 21,1 گرادۋستىق رەكوردتى راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
Copernicus ماماندارى بۇل كورسەتكىش مۇحيتتىڭ ورتاشا تەمپەراتۋراسىنىڭ ۇزاقمەرزىمدى ءوسۋ ۇردىسىنە سايكەس كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول تىنىق مۇحيتىندا بايقالىپ وتىرعان ەل-نينو قۇبىلىسىمەن بايلانىستى.
كليماتولوگتار رەكوردتىڭ تىركەلگەن ۋاقىتىنا دا نازار اۋداردى. ادەتتە دۇنيەجۇزىلىك مۇحيتتاعى ەڭ جوعارى تەمپەراتۋرا وڭتۇستىك جارتى شاردا جاز اياقتالعاننان كەيىن، ناۋرىز-ءساۋىر ايلارىندا بايقالادى. ال بيىل تەڭىز سۋىنىڭ تەمپەراتۋراسى كۇن سايىن دەرلىك جاڭا رەكورد ورناتىپ كەلەدى. ماماندار مۇنى بۇكىل دۇنيەجۇزىلىك مۇحيتتا جىلۋدىڭ تۇراقتى ساقتالىپ وتىرعانىنىڭ بەلگىسى دەپ باعالادى.
- بۇل رەكورد دۇنيەجۇزىلىك مۇحيتقا تۇسەتىن قىسىمنىڭ ارتىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەتىن تاعى ءبىر بەلگى. ەل-نينو جۇيەگە قوسىمشا جىلۋ اكەلەدى، الايدا بۇل ادام ارەكەتىنەن تۋىنداعان جاھاندىق جىلىنۋمەن قاتار ءجۇرىپ جاتىر. مۇحيت تەمپەراتۋراسى كوتەرىلگەن سايىن تەڭىز ەكوجۇيەلەرى مەن جاعالاۋداعى ەلدى مەكەندەرگە تونەتىن قاۋىپ تە ارتا بەرەدى،-دەدى ەۋروپانىڭ ورتا مەرزىمدى اۋا رايىن بولجاۋ ورتالىعىنىڭ (ECMWF) ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ جونىندەگى ديرەكتورى سامانتا بەردجەسس.
ەسكە سالا كەتسەك، قازىرگى ەل-نينو ادامزات تاريحىنداعى ەڭ كۇشتى قۇبىلىستاردىڭ بىرىنە اينالۋى مۇمكىن.
سونداي-اق ب ۇ ۇ ەل-نينو سالدارىنان تاعى 49 ميلليون ادام ازىق-تۇلىك تاپشىلىعىنا ۇشىراۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.