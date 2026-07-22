دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى رەسمي شەشىم شىعاردى
استانا. KAZINFORM - دۇنيەجۇزىلىك بوكس ۇيىمى (WBO) قازاقستاندىق بوكسشى جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى رەسمي شەشىمىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Sports.kz.
WBO مالىمەتىنشە، ۇيىم جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى اتاعىنان ءوز ەركىمەن باس تارتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن رەسمي تۇردە قابىلدادى.
- كوميتەت جانىبەك ءالىمحان ۇلىنىڭ WBO نۇسقاسى بويىنشا ورتا سالماقتاعى الەم چەمپيونى تيتۋلىنان ءوز ەركىمەن باس تارتۋىن رەسمي تۇردە قابىلدايدى. ۋاقىتشا چەمپيون دەنزەل بەنتلي تولىققاندى الەم چەمپيونى مارتەبەسىنە كوتەرىلىپ، وسى اتاققا تيەسىلى بارلىق قۇقىقتار مەن مىندەتتەردى يەلەنەدى. ءالىمحان ۇلى بۇعان دەيىنگى تارتىپتىك شەشىمدە كورسەتىلگەن بارلىق تالاپتاردى ورىندادى. ونىڭ ەكىنشى ورتا سالماق دارەجەسىندەگى الەمدىك رەيتينگكە ەنگىزۋ تۋرالى ءوتىنىشى WBO رەيتينگ كوميتەتىنىڭ قاراۋىنا جولداندى. كوميتەت بۇرىنعى چەمپيوندىق مارتەبەسى مەن جەتىستىكتەرىن ەسكەرۋى مۇمكىن. سونىمەن قاتار ۇيىم بەنتليدىڭ العاشقى تيتۋلدىق جەكپە-جەگى مىندەتتى قورعانىس پا، الدە ەرىكتى قورعانىس بولا ما، ونى كەيىن انىقتايدى. بۇل شەشىم تۇپكىلىكتى بولىپ سانالادى جانە وعان 14 كۇن ىشىندە جازباشا تۇردە شاعىم بەرۋگە بولادى،- دەلىنگەن WBO مالىمدەمەسىندە.
سونداي-اق ۇيىم كۋبالىق يوەنلي ەرناندەستى ورتا سالماقتاعى مىندەتتى ۇمىتكەر دەپ جاريالادى.
ەسكە سالساق، جانىبەك ءالىمحان ۇلىنا قاتىستى دوپينگ داۋى 2025-جىلعى 2 -جەلتوقساندا باستالعان بولاتىن. VADA ۇيىمى 15-قاراشادا الىنعان سىنامادان تىيىم سالىنعان مەلدوني پرەپاراتىن انىقتادى. سونىڭ سالدارىنان WBA چەمپيونى ەريسلاندي لارامەن جوسپارلانعان بىرىكتىرۋشى جەكپە-جەك وتپەي قالدى.
بوكسشى تىيىم سالىنعان پرەپاراتتى ادەيى قولدانباعانىن ايتىپ، «ب» سىناماسىن اشۋدى تالاپ ەتتى. الايدا قاڭتار ايىندا بۇل سىناما دا مەلدونيدىڭ بار ەكەنىن راستادى.
كومانداسىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلعى 7-مامىردا جانىبەك ءالىمحان ۇلى دەنساۋلىعىنا بايلانىستى ەم قابىلداپ، قۇرامىندا مەلدوني بار «ريپرونات» پرەپاراتىن قولدانعان.
قازاقستان كاسىبي بوكس فەدەراتسياسى سپورتشىنىڭ ارەكەتىن جەڭىل دارەجەدەگى ابايسىزدىق دەپ باعالاپ، ونى 2025-جىلعى 2-جەلتوقساننان باستاپ التى ايعا جارىستاردان شەتتەتكەن.
2026-جىلعى ناۋرىزدا IBF ءالىمحان ۇلىن مىندەتتى تيتۋل قورعاۋىن وتكىزە الماعانى ءۇشىن ورتا سالماقتاعى چەمپيوندىق بەلبەۋىنەن ايىرعان ەدى. ال WBO ونىڭ چەمپيوندىق اتاعىن ساقتاپ قالعانىمەن، 2026-جىلدىڭ جەلتوقسانىنا دەيىن جەكپە-جەك وتكىزۋگە تىيىم سالعان بولاتىن.