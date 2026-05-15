دۇنيەجۇزىلىك بانك ورتا دالىزگە 7,6 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالۋدى جوسپارلاپ وتىر
TRACECA ۇكىمەتارالىق كوميسسياسىنىڭ 18-وتىرىسىندا دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ ورتالىق ازيا بويىنشا ينفراقۇرىلىم جونىندەگى جەتەكشى مامانى ۆينني ۆان ترانسكاسپي حالىقارالىق كولىك باعىتىن دامىتۋعا قاتىستى جوسپارلارىمەن ءبولىستى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جاھاندىق جاعدايدا اۆتوماتتاندىرىلعان ءارى تۇراقتى كولىك ءدالىزىن قالىپتاستىرۋدىڭ ماڭىزى ارتىپ وتىر.
- بارلىق مينيستر مەن وكىلدەر كولىك ءدالىزىن ەكونوميكالىق دالىزگە اينالدىرۋدىڭ ماڭىزىن اتاپ ءوتتى. بۇل ءدالىز بويىنداعى ەلدەردىڭ ەكونوميكالىق ءوسىمىن قولداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ۆينني ۆان.
ول دۇنيەجۇزىلىك بانك توبى ترانسكاسپي كولىك ءدالىزىن دامىتۋ ءۇشىن كەشەندى ءتاسىل قولداناتىنىن ايتتى.
- ءبىز تەك ينفراقۇرىلىمدىق ينۆەستيتسيالارمەن شەكتەلمەيمىز. سونىمەن قاتار اۆتوموبيل جانە تەمىرجول سالاسىنداعى مەملەكەتتىك كاسىپورىنداردى رەفورمالاۋ، وپەراتسيالىق تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ جانە وڭىرلىك ۇيلەستىرۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز،- دەدى ساراپشى.
ۆينني ۆاننىڭ مالىمەتىنشە، الداعى بەس جىلدا دۇنيەجۇزىلىك بانك توبى ورتا ءدالىز جوبالارىنا تاعى 7,6 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالۋدى كوزدەپ وتىر.
- قازىردىڭ وزىندە بىرنەشە ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيالانعان. كەلەسى بەس جىلدا تاعى 7,6 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى ينۆەستيتسيا قاراستىرىلىپ وتىر. سونىمەن بىرگە قوسىمشا 13,4 ميلليارد دوللار تارتۋ جوسپارلانعان، - دەدى ول.
سپيكەر دۇنيەجۇزىلىك بانك ورتا ءدالىز بويىنشا جاڭا ستراتەگيالىق ەسەپ ازىرلەپ جاتقانىن دا جەتكىزدى.
- جاڭا ەسەپتە ساۋدا اعىندارى، ينفراقۇرىلىمدىق ولقىلىقتار، قارجىلاندىرۋ قاجەتتىلىگى، ينستيتۋتسيونالدىق رەفورمالار مەن كليماتتىق تۇراقتىلىق ماسەلەلەرى قامتىلادى، - دەپ قورىتىندىلادى ۆينني ۆان.
بۇعان دەيىن TRACECA سيفرلىق ءدالىزدى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىپ وتىرعانىن جازعانبىز.