دۇنيەجۇزىلىك 6-كوشپەندىلەر ويىندارىنا 60 تان استام ەل قاتىساتىنىن راستادى
استانا. قازاقپارات - VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنا الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنىڭ قاتىسۋى كۇتىلىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا 60 تان استام مەملەكەت ءوز قاتىسۋىن رەسمي تۇردە راستادى، تاعى 30 شاقتى ەل كەلىسۋ ۇدەرىسىندە، دەپ حابارلايدى كابار اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى قىرعىزستاننىڭ مادەنيەت ءمينيسترى ميربەك مامبەتاليەۆ ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى (World Nomad Games) حالىقارالىق دەڭگەيدە جىل سايىن ۇلكەن قىزىعۋشىلىق تۋدىرىپ كەلەدى. سالىستىرۋ ءۇشىن، استانادا وتكەن الدىڭعى ويىندارعا شامامەن 86 ەل قاتىسىپ، حالىقارالىق قاتىسۋ بويىنشا رەكورد ورناتقان ەدى.
مينيستر وسى جىلى دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى يۋنەسكو قامقورلىعىنا يە بولعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل ويىنداردىڭ حالىقارالىق مارتەبەسى مەن جاھاندىق دەڭگەيدەگى بەدەلىن ارتتىرا تۇسكەن.
- بۇل - قىرعىزستان ءۇشىن الەمدىك ارەنادا ءوزىن تانىتىپ، كوشپەندى وركەنيەتتىڭ باي مۇراسىن كورسەتۋگە بەرىلەتىن مۇمكىندىك، - دەدى ميربەك مامبەتاليەۆ.
VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارى قىرعىزستاندا بيىلعى 31-تامىز بەن 6-قىركۇيەك ارالىعىندا وتەدى. ۇيىمداستىرۋشىلار بۇل ءىس-شارانى جىلدىڭ ەڭ ءىرى حالىقارالىق ەتنوسپورتتىق وقيعالارىنىڭ ءبىرى بولادى دەپ كۇتىپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، «كابار» اگەنتتىگى VI دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ حالىقارالىق اقپاراتتىق سەرىكتەسى بولىپ تاعايىندالدى.
بۇعان دەيىن 2026 -جىلعى كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ تۇمارى رەتىندە ءىلبىس تاڭدالعانى حابارلانعان.
سونداي-اق قىرعىزستاندا ەلدىڭ دۇنيەجۇزىلىك كوشپەندىلەر ويىندارىنىڭ رۋحاني ءارى ۇيلەستىرۋشى ورتالىعى رەتىندەگى مارتەبەسىن زاڭ جۇزىندە بەكىتۋ ۇسىنىلىپ وتىر.