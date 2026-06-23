ميحايل شايدوروۆ: بۇل مەن ءۇشىن دە، بۇكىل قازاقستان ءۇشىن دە ۇلكەن جەڭىس
استانا. قازاقپارات – 22-ماۋسىمدا حالىقارالىق كونكيشىلەر وداعى (ISU) كەلەسى 2027 -جىلعى مانەرلەپ سىرعاناۋدان ءتورت قۇرلىق چەمپيوناتىنىڭ استانادا وتەتىنىن رەسمي تۇردە جاريالادى. وليمپيادا چەمپيونى ميحايل شايدوروۆ بۇل شەشىم ءوزىنىڭ كوپتەن بەرگى ارمانىنىڭ ورىندالعانىن ايتتى.
- مەن وتە قۋانىشتىمىن. بۇل مەن ءۇشىن دە، بۇكىل قازاقستان ءۇشىن دە ۇلكەن جەڭىس. كوپ جىل بويى ISU جارىسىنىڭ تۋعان ەلىمدە وتكەنىن ارماندادىم. سول ارمانىمنىڭ اقىرى ورىندالعانىنا قاتتى قۋانىشتىمىن. وليمپيادا ويىندارىنداعى جەڭىسىمنەن كەيىن قازاقستاندا مانەرلەپ سىرعاناۋدىڭ تانىمالدىعى ايتارلىقتاي ارتتى. مەن بۇل ۇدەرىستىڭ جالعاسا بەرگەنىن قالايمىن. الداعى ماۋسىمعا تىڭعىلىقتى دايىندالامىن جانە ءتورت قۇرلىق چەمپيوناتى جانكۇيەرلەرگە ۇمىتىلماس اسەر سىيلاپ، ولاردىڭ جادىندا ۇزاق ساقتالادى دەپ سەنەمىن، - دەپ كەلتىرەدى شايدوروۆتىڭ ءسوزىن ISU.
ايتا كەتەيىك، جارىس 2027 -جىلدىڭ 9-14-اقپانى ارالىعىندا وتەدى.
ميحايل شايدوروۆ 2026 -جىلى يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د’امپەتستسو قالالارىندا وتكەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا ەرلەر اراسىنداعى جەكەلەي سىندا التىن مەدال جەڭىپ العان بولاتىن.