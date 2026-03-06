ۆيشليست مادەنيەتى: ارۋلار 8-ناۋرىزعا قانداي سىيلىق كۇتەدى
استانا. KAZINFORM - سوڭعى جىلدارى الەۋمەتتىك جەلى كەڭىستىگىندە «ۆيشليست» (wishlist) ۇعىمى كەڭ تارالدى. بۇرىن مەرەكە قارساڭىندا قانداي سىيلىق العىسى كەلەتىنىن تۇسپالداپ جەتكىزەتىن قىزدار قاۋىمى قازىر وزدەرىنە قاجەتتى دۇنيەلەردى اشىق ايتۋدى ءجون سانايدى. بۇل زاماناۋي ترەند پە، الدە ىسىراپتىڭ الدىن الۋدىڭ ءتيىمدى جولى ما؟ ءبىز ۆيشليست مادەنيەتىنىڭ تاريحىنا ءۇڭىلىپ، بيىلعى 8-ناۋرىز قارساڭىندا ارۋلاردىڭ كوڭىل قالاۋىنداعى سىيلىقتار ءتىزىمىن زەردەلەپ كوردىك.
قالاعان سىيلىقتىڭ ءتىزىمىن جاساۋ تاريحى
تەرميننىڭ ەتيمولوگياسىنا ۇڭىلسەك، ونىڭ ءمانى ەشقانداي استارسىز-اق تۇسىنىكتى. اعىلشىن تىلىندەگى «wish» (تىلەك) جانە «list» (ءتىزىم) سوزدەرىنىڭ قوسىندىسى ادامنىڭ ىشكى قالاۋى مەن جوسپارىن بىرىكتىرىپ تۇر. بۇل - ادامنىڭ تۋعان كۇنىنە، مەرەكەلەرگە نەمەسە جاي عانا وزىنە ساتىپ الۋدى جوسپارلاعان زاتتارىنىڭ جيىنتىعى. ونىڭ فورماتى ەركىن. ءبىرى ەسكى ادىسپەن قاعازعا تۇرتسە، ەندى ءبىرى ارنايى ءموبيلدى قوسىمشالاردى پايدالانا بەرەدى.
ۆيشليست مادەنيەتى ءبىزدىڭ ەلدە جاڭادان تامىر جايىپ جاتقانىمەن، ونىڭ الەمدىك تاريحى تەرەڭدە جاتىر. ورتا عاسىرلاردا ادامدار ءوز ماقسات- مۇراتتارىن حاتقا ءتۇسىرۋدى نيەتتى بەكىتۋ مەن ارمانعا جول اشۋ دەپ تۇسىنگەن.
الايدا بۇل ءۇردىستىڭ العاشقى نىشاندارى سوناۋ وتكەن عاسىردىڭ 70-جىلدارىندا باتىس ەلدەرىندە كورىنىس تاپتى. سول كەزەڭدەگى روجدەستۆو مەرەكەسىنىڭ الدىندا بالالاردىڭ سانتا-كلاۋسقا ارناپ جازاتىن ءداستۇرلى حاتتارى بۇگىنگى تىلەكتەر ءتىزىمىنىڭ باستاۋى بولدى. بۇلدىرشىندەر وزدەرى ارمانداعان ويىنشىقتارىن قاعازعا ءتىزىپ، ونى «سيقىرلى كەيىپكەرگە» جولدايتىن. ۋاقىت وتە كەلە بۇل ادەمى وتباسىلىق ءداستۇر امەريكالىق مادەنيەتتىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالىپ، كەيىننەن بۇكىل الەمگە تارالدى.
كەيىننەن بۇل ءادىستى ماركەتولوگتەر دە ءىلىپ اكەتتى. تۇتىنۋشىنىڭ سەبەتكە سالىپ، ءبىراق ساتىپ الماعان زاتتارى ارقىلى دۇكەندەر سۇرانىستى الدىن الا بولجاپ، جەكە ۇسىنىستار دايىنداۋدى ۇيرەندى.
«ءۇشىنشى ۇتىك پەن قاجەتسىز اتىرلەردەن شارشادىق...»
ۆيشليست جاساۋدىڭ ەتيكالىق جاعىنا كەلگەندە قوعام پىكىرى ەكىگە جارىلادى. ءبىرى مۇنى ەرسى قىلىق دەپ ساناسا، ەندى ءبىرى تيىمدىلىك تۇرعىسىنان قولدايدى. مىسالى استانا قالاسىنىڭ تۇرعىنى شولپان امانتاي دا ۆيشليست جاساۋدى ادەتكە اينالدىرعان.
- مەن ءۇشىن ۆيشليست - ەڭ الدىمەن ۋاقىتتى ۇنەمدەۋ جانە ساپا بەلگىسى. سورەدە شاڭ باسىپ تۇراتىن ءۇشىنشى ۇتىكتى نەمەسە باسىمدى اۋىرتاتىن ۇنامسىز اتىرلەر العانشا، ناقتى قاجەت سىيلىقتار ءتىزىمىن كورسەتكەندى ءجون كورەمىن. تىزىمگە كىتاپتان باستاپ، سۇلۋلىق سالونىنا سەرتيفيكاتقا دەيىن جازامىن. بۇل سىيلىق بەرۋشىنى دە «ۇناي ما، ۇناماي ما؟» دەگەن ۋايىمنان قۇتقارادى. ول ءوز بيۋدجەتىنە ساي كەلەتىنىن تاڭداسا بولعانى، - دەيدى ول.
ەرلەر قاۋىمى دا بۇل ۇردىسكە بىرتىندەپ بەيىمدەلىپ كەلەدى. قالا تۇرعىنى اسحات امانجولوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل سىيلىق بەرۋ مادەنيەتىنىڭ جاڭا دەڭگەيى.
- قىزداردىڭ ءوز قالاۋىن اشىق ايتا باستاعانى بىزگە، ەرلەرگە، ۇلكەن جەڭىلدىك بولدى. نە سىيلارىڭدى بىلمەي باسىڭ قاتقاندا، دايىن تىزىمگە قاراپ تاڭداۋ جاساعان ىڭعايلى. ەڭ باستىسى - سول زاتتىڭ يەسىنە كەرەك ەكەنىنە جانە قۋانىش سىيلايتىنىنا نىق سەنىمدى بولاسىڭ، - دەگەن پىكىر ءبىلدىردى ول.
2026 -جىلدىڭ ترەندتەرى
بيىلعى قالاۋلى سىيلىقتار تىزىمىندە ماتەريالدىق قۇندىلىقتاردان كورى رۋحاني جانە ەموتسيونالدىق سۇرانىس باسىم. ماركەتولوگ جانارا ىسقاقوۆا بيىلعى نارىقتاعى نەگىزگى ءۇش باعىتتى اتاپ ءوتتى.
بىرىنشىدەن، قىز كەلىنشەكتەر زاتقا قاراعاندا جاڭا اسەر، ەموتسيا بەرەتىن سىيلىقتار الۋعا قۇشتار. سپا-ورتالىقتارعا جولداما، ماستەر-كلاسستار، فوتوسەسسياعا سەرتيفيكات نەمەسە بۋراباي سەكىلدى دەمالىس ورىندارىنا كىشىگىرىم ساياحات جوعارعى سۇرانىسقا يە.
ەكىنشى باعىت - ارنايىلاپ جاساعان سىيلىقتار. جاي عانا دۇكەننەن الىنعان دۇنيە ەمەس، ءدال سول ادامعا ارنالىپ جاسالعان، مىسالى ەسىمى جازىلعان، ارنايى لوگوتيپى بار نەمەسە ەستەلىك سۋرەتپەن بەزەندىرىلگەن سىيلىقتاردىڭ قۇنى جوعارى.
ءۇشىنشى باعىتقا سۇلۋلىق گادجەتتەرى جاتادى. تەحنولوگيا دامىعان زاماندا ءتۇرلى ستايلەرلەر، بەت كۇتىمىنە ارنالعان اپپاراتتار مەن اقىلدى قۇرىلعىلار ءۆيشليستتىڭ باسقى جاعىنان ورىن الادى.
- ارينە، گۇل شوقتارى، كلاسسيكالىق پارفيۋمەريا مەن زەرگەرلىك بۇيىمدار ەشقاشان ساننەن قالمايتىن سىيلىقتار تىزىمىندە قالا بەرەدى، - دەيدى مامان.
ارۋلاردىڭ شىنايى ۆيشليسى: توپ-5 باعىت
ءبىز الەۋمەتتىك جەلىلەردە قىز-كەلىنشەكتەردىڭ بۇگىنگى تالعامىن باعامداپ كوردىك. شىنى كەرەك، قازىرگى ارۋلاردىڭ قالاۋى تەك ماتەريالدىق زاتپەن شەكتەلمەيدى. ولار ءۇشىن سىيلىقتىڭ «پايداسى» مەن «ەموتسياسى» ءبىرىنشى ورىندا. سونىمەن، بيىلعى ترەندتەگى سىي-سياپات تىزىمىنە كوز جۇگىرتىڭىز:
ءتان مەن جاننىڭ تىنىشتىعى
قالانىڭ قاربالاسىنان شارشاعان ارۋلار ءۇشىن ەڭ ءتاتتى سىيلىق - تىنىشتىق. سوندىقتان سپا- پروگراممالار، كاسىبي ماسساج نەمەسە يوگا ستۋدياسىنا جولداما العىسى كەلەتىندەر وتە كوپ. سونىمەن قاتار، ءۇي جاعدايىندا كۇتىم جاساۋعا ارنالعان كورەي كوسمەتيكاسىنىڭ جيىنتىقتارى دا وزەكتىلىگىن جوعالتپادى.
ينۆەستيسيا
ۋاقىت - ەڭ قىمبات رەسۋرس. سوندىقتان قازىرگى قىزدار تەك سورەدە تۇراتىن زاتتى ەمەس، وزىنە جاڭا مۇمكىندىك سىيلايتىن دۇنيەلەردى جوعارى باعالايدى. شەتەل ءتىلىن مەڭگەرۋگە ارنالعان كۋرستار، پسيحولوگيالىق ۆەبينارلار نەمەسە كاسىبي داعدىنى شىڭدايتىن ترەنينگتەر جوعارى سۇرانىستا. مۇنداي تاڭداۋ جاساعان ارۋلار ءۇشىن ءبىلىم مەن تاجىريبە كەز كەلگەن اشەكەيدەن قىمبات.
ءۇيدىڭ جايلىلىعىنا ارنالعان سىيلىقتار
جايلىلىق - كىشىگىرىم دەتالداردان قۇرالادى. سوندىقتان ۆيشليستەردە اقىلدى ءۇي گادجەتتەرىمەن قاتار، ءۇيدىڭ ءىشىن جۇپار يىسكە بولەيتىن اۆتورلىق شامدار مەن ۇيقىنىڭ ساپاسىن جاقسارتاتىن قىمبات توسەك جابدىقتارى ءجيى كەزدەسەدى.
تەحنولوگيالىق كومەكشىلەر
مۇندا كلاسسيكاعا اينالعان سىمسىز قۇلاققاپتار مەن ەلەكتروندى كىتاپتاردان بولەك، ءار قىزدىڭ ارمانى - شاشقا زيان كەلتىرمەيتىن زاماناۋي ستايلەرلەر كوش باستاپ تۇر.
ەستەتيكا مەن سۇلۋلىق
كوزدىڭ جاۋىن الاتىن دۇنيەلەر دە نازاردان تىس قالمادى. تاڭعى استى مەيرامحاناداعىداي سەزىندىرەتىن اۆتورلىق كەراميكالىق ىدىستار نەمەسە كيىم-كەشەك، اكسەسسۋار تاڭداۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن سۇيىكتى برەندتەردىڭ سەرتيفيكاتى كەز كەلگەن ارۋدىڭ كوڭىلىن جىبىتەتىن سىيلىقتار قاتارىندا.
باتىس مادەنيەتىنەن كەلگەن بۇل ءۇردىس قازاق قوعامىندا دا ءوز ورنىن تاۋىپ كەلەدى. ارينە، كەيبىرەۋلەر ءۇشىن بۇل «شىنايى توسىنسىيدىڭ» ءمانىن كەتىرەتىندەي كورىنۋى مۇمكىن. الايدا، نارىق زامانىندا ىسىراپقا جول بەرمەي، ادامنىڭ كوڭىلىنەن شىعاتىن دۇنيەنى ۇسىنۋ - شىنايى كوڭىلىنىڭ بەلگىسى بولسا كەرەك. قالاي دەسەك تە، سىيلىقتىڭ ەڭ باستىسى تىزىمدەگى زات ەمەس، سول ءتىزىمدى ورىندايتىن جاننىڭ ءىلتيپاتى.
اۆتور
كاميلا مۇلىك