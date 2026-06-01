ىشكى ىستەر مينيسترلىگى اۋعاندىق اپيىن جەتكىزۋدىڭ حالىقارالىق ارناسىنىڭ جولىن كەستى
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا حالىقارالىق ەسىرتكى تاسىمالى ارنالارىنىڭ جولىن كەسۋ بويىنشا ارنايى وپەراتسيا جۇرگىزدى.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، قازاقستان مەن قىرعىزستان قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ بىرلەسكەن ءىس-قيمىلى ناتيجەسىندە اپيىن توبىنا جاتاتىن ەسىرتكى زاتتارىن جەتكىزۋدىڭ سىرتقى ترانسۇلتتىق ارناسى انىقتالىپ، ونىڭ جولى كەسىلدى.
- بىرلەسكەن ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا شىمكەنت قالاسىندا قازاقستاننىڭ ەكى ازاماتى ۇستالدى. ولاردان شامامەن 5 كەلى اۋعاندىق اپيىن تاركىلەندى،- دەدى ءى ءى م ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس-قيمىل كوميتەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى باقىتجان ءامىرحانوۆ.
اتالعان دەرەك بويىنشا ق ر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 297-بابى 3-بولىگى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ باستالدى.
كۇدىكتىلەر ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ولاردىڭ ارەكەتتەرىنە ەسىرتكى كونترابانداسى جانە ترانسۇلتتىق ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپقا قاتىسۋ بەلگىلەرى بويىنشا قوسىمشا قۇقىقتىق باعا بەرۋ ماسەلەسى قاراستىرىلىپ جاتىر،-دەدى باقىتجان ءامىرحانوۆ.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ اياسىندا قازاقستان اۋماعىنا ەسىرتكى جەتكىزۋدىڭ سىرتقى ارنالارىنىڭ جولىن كەسۋ جانە ەل اۋماعى ارقىلى وتەتىن ەسىرتكى ترانزيتىنە قارسى باعىتتالعان ارنايى وپەراتسيالاردى جالعاستىراتىنىن مالىمدەدى.