ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ەلورداداعى كوپىردە بولعان اپاتتىڭ ءمان- جايىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ق ر ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى يگور لەپەحا استانادا ەكى ادام مەرت بولعان جول اپاتىنىڭ ءمان-جايىن ايتتى.
- بۇل دەرەك بويىنشا ءىس قوزعالدى. قازىر تەرگەۋ امالدارى ءجۇرىپ جاتىر. جول-كولىك اپاتىنا كۇدىكتى ادام امان قالدى... قازا بولعاندار جول اپاتىنا كىنالى ەمەس ادامدار. تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتقانىن ەسكەرە وتىرىپ، باسقا دەرەكتەردى جاريالاۋعا بولمايدى، - دەدى ي. لەپەحا سەناتتا تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەرە وتىرىپ.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ەلورداداعى سارايشىق كوشەسىندەگى ءىرى جول اپاتى ەكى ادامنىڭ ءومىرىن قيعانىن جازعان ەدىك.
«Toyota» كولىگىنىڭ جۇرگىزۋشىسى سارايشىق كوشەسىمەن تۇركىستان كوشەسىنەن كەلە جاتىپ، كوپىر ۇستىندە رۋلگە يە بولا الماي قالعان. سونىڭ سالدارىنان ول قارسى بەتكە شىعىپ كەتىپ، ءوز جولىمەن كەلە جاتقان «Lada» جانە «Skoda» كولىكتەرىمەن سوقتىعىسقان.