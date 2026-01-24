08:51, 24 - قاڭتار 2026 | GMT +5
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جۇرگىزۋشىلەرگە ءۇن قاتتى.
جولدارداعى اپات دەڭگەيىن تومەندەتۋ، قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا 23-25-قاڭتار ارالىعىندا رەسپۋبليكا اۋماعىندا «قاۋىپسىز جول» ءىس-شاراسى وتەدى.
ءىس-شارا اياسىندا پوليتسيا باسقا دا قۇزىرەتتى ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ەلىمىزدىڭ جولدارىندا جول قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ قانا قويماي، قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاماق.
«جولاۋشىلاردى تاسىمالداۋ كەزىندەگى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە، جالعان نەمەسە مەملەكەتتىك ءنومىرى جوق كولىكتەردى انىقتاۋعا، قاۋىپتى جۇرگىزۋشىلەرگە باسا نازار اۋدارىلادى»، - دەدى ءى ءى م وكىلى.
سونىمەن قاتار، جۇرگىزۋشىلەردىڭ جول قوزعالىسى ەرەجەلەرىن، قاۋىپسىزدىك شارالارىن ساقتاۋى باقىلانادى.