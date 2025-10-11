ىشكى ىستەر مينيسترلىگى ارتىق سالماعى بار پوليتسەيلەرگە قاتىستى: ارنايى باعدارلاما قاراستىرىلماعان
استانا. KAZINFORM - ارتىق سالماق پوليتسەيدىڭ قىزمەتىنە تىكەلەي اسەر ەتپەگەنىمەن، ءتارتىپ ساقشىلارىنىڭ كاسىبي دايارلىعى تەك زاڭ بىلۋمەن شەكتەلمەيدى. فيزيكالىق دايىندىق پەن سالاۋاتتى ءومىر سالتى دا ماڭىزدى تالاپتاردىڭ ءبىرى.
پوليتسەي فورماسى تەك بەدەل ەمەس - جاۋاپكەرشىلىك پەن ءتارتىپ نىشانى. سوندىقتان ىشكى ىستەر ورگاندارىندا قىزمەت ەتەتىن ءار قىزمەتكەردىڭ فيزيكالىق دايىندىعى مەن دەنساۋلىعى تۇراقتى باقىلاۋدا. ولار جىل سايىن كاسىبي قىزمەتتىك جانە فيزيكالىق دايىندىق دەڭگەيى بويىنشا تەكسەرۋدەن وتەدى. ءاربىر قىزمەتكەردىڭ فيزيكالىق دايىندىعى بايقالادى. قارۋ قولدانۋ شەبەرلىگى جانە جاۋىنگەرلىك كۇرەس ادىستەرى سياقتى باقىلاۋ نورماتيۆى بار. كومپيۋتەرلىك تەستىلەۋ ارقىلى قولدانىستاعى زاڭنامانى ءبىلۋ دەڭگەيى دە انىقتالادى. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي تەكسەرىس بارلىق بولىنىستە تۇراقتى نەگىزدە جۇرگىزىلەدى.
- پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ فيزيكالىق دايىندىعىن باعالاۋ ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قىزمەتىنە قويىلاتىن تالاپتارعا سايكەس قىزمەتتىك مىندەتتەرىن ءتيىستى دەڭگەيدە ورىنداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى ءارى كاسىبي دايارلىقتىڭ جوعارى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتەدى.
پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىندە ارتىق سالماق ءارتۇرلى فاكتوردىڭ، سونىڭ ىشىندە گەنەتيكالىق بەيىمدىلىك، دەنەنىڭ جەكە قاسيەتتەرى جانە مەتابوليكالىق پروتسەستەردىڭ اسەرىنەن قالىپتاسۋى مۇمكىن. ىشكى ىستەر مينيسترلىگىندە جەكە سالماقتان ارىلتۋ باعدارلامالارى قاراستىرىلماعان. دەگەنمەن، دەنەنى شىنىقتىرۋ جانە ارتىق سالماقتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان ءىس-شارالار جۇيەلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى، - دەگەن جاۋاپ الدىق ۆەدومستۆودان.
سونىمەن، ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى ارتىق سالماقتىڭ قالاي الدىن الىپ جاتىر.
مىناداي تاسىلدەر اتقارىلادى:
- تۇراقتى ساباقتار؛
- دەنە شىنىقتىرۋ دايىندىعى بويىنشا نورماتيۆتەردى تاپسىرۋ؛
- جوسپارلى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتۋ؛
- سپورتتىق-بۇقارالىق ءىس-شارالارعا قاتىسۋ؛
- ۆەدومستۆوىشىلىك سپورتتىق چەللەندجدەر مەن اكتسيالارعا قاتىسۋ؛
بولىنىستەردىڭ سپورت زالدارىندا جاتتىعۋ؛
- سالاۋاتتى ءومىر سالتى ۇستانۋ بويىنشا پروفيلاكتيكالىق شارالار.
وسى ورايدا، ىشكى ىستەر مينيسترلىگى پوليتسەيدىڭ قىزمەتىن توقتاتۋ نەگىزدەرى «قۇقىق قورعاۋ قىزمەتى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2011 -جىلعى 6-قاڭتارداعى زاڭىنا سايكەس بەلگىلەنەتىنىن مالىمدەيدى.
- ارتىق سالماق - قىزمەتكەردى جۇمىستان شىعارۋعا نەگىز ەمەس، شەشىم تەك اسكەري- دارىگەرلىك كوميسسيانىڭ قورىتىندىسى نەگىزىندە قابىلدانادى. سونىمەن قاتار پوليتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ قىزمەتتىك مىندەتتەرىن ورىنداۋىنا ەشقانداي سىرتقى فاكتورلار ىقپال ەتە المايدى، سەبەبى قىزمەتتىك مىندەتتەرگە فيزيكالىق تۇرعىدا دايىن بولۋ - ىشكى ىستەر ورگاندارىنداعى قىزمەتتىڭ اجىراماس تالابى، - دەپ جازىلعان ۆەدومستۆو جاۋابىندا.
ايتا كەتسەك، ماماندار ارتىق سالماق پەن سەمىزدىكتىڭ تارالۋى تۇرعىلىقتى جەرگە دە بايلانىستى ەكەنىن ايتادى. قالالىق جەرلەردە بۇل كورسەتكىش اۋىلعا قاراعاندا ەداۋىر جوعارى بولادى.