12:53, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 15 جاستاعى جاس ءوسپىرىمدى ىزدەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 15 جاستاعى قامبار مالىبەكتى ىزدەستىرىپ جاتىر.
جاس ءوسپىرىم 15-ناۋرىز كۇنى استانا قالاسىنداعى ۇيىنەن شىعىپ كەتىپ، قايتا ورالماعان.
بەلگىلەرى: بويى - شامامەن 160-165 س م
دەنە ءبىتىمى - ورتاشا
كيىمى - قارا كۇرتەشە، قارا شالبار، قارا اياق كيىم.
پوليتسيا جوعالعان جاس ءوسپىرىم تۋرالى قانداي ءدا بىر اقپارات بولسا، 87758171632، 87053117853 نومىرلەرىنە نەمەسە «102» ارناسىنا شۇعىل حابارلاۋعا شاقىرادى.