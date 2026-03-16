    12:53, 16 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 15 جاستاعى جاس ءوسپىرىمدى ىزدەپ جاتىر

    استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 15 جاستاعى قامبار مالىبەكتى ىزدەستىرىپ جاتىر.

    Қамбар Мәлібек
    فوتو: ءى ءى م

    جاس ءوسپىرىم 15-ناۋرىز كۇنى استانا قالاسىنداعى ۇيىنەن شىعىپ كەتىپ، قايتا ورالماعان.

    بەلگىلەرى: بويى - شامامەن 160-165 س م

    دەنە ءبىتىمى - ورتاشا

    كيىمى - قارا كۇرتەشە، قارا شالبار، قارا اياق كيىم.

    پوليتسيا جوعالعان جاس ءوسپىرىم تۋرالى قانداي ءدا بىر اقپارات بولسا، 87758171632، 87053117853 نومىرلەرىنە نەمەسە «102» ارناسىنا شۇعىل حابارلاۋعا شاقىرادى.

    Бейсен Сұлтан
