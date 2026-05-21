ىشكى ىستەر ءمينيسترى ل ر ت ۆاگوندارىن تەكسەردى
استانا. KAZINFORM - استانادا ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرلەرى جەڭىل رەلستى كولىك LRT نىساندارىن تەكسەردى. نەگىزگى نازار جولاۋشىلار قاۋىپسىزدىگى مەن قوعامدىق ءتارتىپتىڭ ساقتالۋىنا اۋدارىلدى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
ءتارتىپ ساقشىلارى ۆاگونداردى، ستانسيالاردى جانە تەحنيكالىق جۇيەلەردى قاراپ شىقتى. قاۋىپسىزدىك شارالارى، سونداي-اق جولاۋشىلاردىڭ قاۋىپسىز ءجۇرىپ-تۇرۋىنا جاسالعان جاعدايلار زەردەلەندى.
ءى ءى م LRT نىساندارىنداعى قۇقىقتىق ءتارتىپ پەن قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستىڭ نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. LRT-نىڭ ىسكە قوسىلۋى ەلوردانىڭ كولىك جۇيەسىن دامىتۋداعى ماڭىزدى كەزەڭگە اينالىپ، قالا تۇرعىندارىنىڭ قاتىناۋ ىڭعايلىلىعى مەن موبيلدىگىن ارتتىردى.
ايتا كەتەيىك، LRT ىسكە قوسىلعاننان بەرى جولاۋشىلار سانى 180 مىڭعا جەتتى.