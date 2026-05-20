ىشكى تۋريزم: ەلىمىزدەگى جاڭا تۋريستىك باعىتتار قانداي
استانا. KAZINFORM - بيىل ەلىمىزدە بىرنەشە تۋريستىك باعىت جاڭارىپ، جاڭا دەمالىس ايماقتارى پايدالانۋعا بەرىلەدى. بۇل تۋرالى ق ر تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى تۋريزم يندۋسترياسى كوميتەتى ءتوراعاسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى نۇربول بايجانوۆ ايتتى.
- قونايەۆ قالاسىنداعى № 6 جانە № 7-جاعاجايلاردى اباتتاندىرۋ جۇمىستارىن اياقتاپ، جازعى ماۋسىمدا كەلۋشىلەرگە ۇسىنامىز. ودان بولەك، تۋريستەردى قىزىقتىراتىن الماتى وبلىسىنداعى جاڭا باعىت - كوشپەندىلەر قالاسىنىڭ ماكەتىن ايتقىم كەلەدى. وندا 6,8 شاقىرىم جول سالىنىپ، ەلەكتر جەلىلەرى تارتىلىپ، 100 ورىندىق اۆتوتۇراق اشىلدى. تاعى ءبىر جىل سايىن كوتەرىلەتىن ماسەلە - قايىڭدى كولىنە اپاراتىن جولدىڭ ساپاسى. بۇل ماسەلە دە اكىمدىك تاراپىنان قولعا الىنىپ، 9,9 شاقىرىم جول كۇردەلى جوندەۋدەن وتەدى، - دەدى ول.
كوميتەت باسشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى وڭىرلەردەگى تۋريستىك مارشرۋتتاردى دامىتۋ جۇمىستارى دا جالعاسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين
- ءوڭىردىڭ تۋريستىك باعىتتارىن دامىتۋ ماقساتىندا وتكەن جىلى قاستەك شاتقالى مەن شارىن ۇلتتىق پاركىنە دەيىنگى 1,5 مىڭ شاقىرىم مارشرۋت زەرتتەلدى. بۇل اۋماقتاردا اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ، 2GIS ،Yandex جانە Google Maps پلاتفورمالارىنا ەنگىزىلدى، - دەدى نۇربول بايجانوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جەتىسۋ وبلىسىنداعى بالقاش كولىنىڭ جاعالاۋىندا دا جاڭا تۋريستىك نىساندار اشىلادى.
- قازىر جەتىسۋ وبلىسىنداعى بالقاش كولىنىڭ جاعالاۋىندا اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بيىل ءتيىستى ينفراقۇرىلىم تارتۋ جانە جولداردى جوندەۋ جۇمىستارى تولىق اياقتالىپ، حالىققا جاڭا جاعاجاي اشىلادى. بۇدان بولەك، لەپسى ستانتسياسىنداعى جاڭا تەمىرجول ۆوكزالىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالىپ، جاڭا ماۋسىمدا ىسكە قوسىلادى دەپ كۇتىپ وتىرمىز، - دەدى ول.
سونداي-اق بالقاش كۋرورتتىق ايماعىندا دا اۋقىمدى جوبالار جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
- بيىل بالقاش اۋەجايىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالىپ، بالقاشقا الماتى جانە استانا قالالارىنان تۋريستىك ماۋسىمدا سۋبسيديالاناتىن رەيستەر قوسىلادى. سونىمەن قاتار شۇبار تۇبەك پەن توراڭعالىق ەلدى مەكەندەرىندە 4 جاعاجايدى اباتتاندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. ءتيىستى كەلىسىمشارتقا قول قويىلدى. جوبانىڭ جالپى سوماسى 1 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى. جۇمىستى 15-ماۋسىمعا دەيىن اياقتايمىز دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى نۇربول بايجانوۆ.
بۇدان بولەك، بۋراباي مەن يمانتاۋ كۋرورتتىق ايماقتارىندا دا ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا باسىمدىق بەرىلگەن.
- بيىل بۋراباي كەنتىنىڭ ورتالىق الاڭىندا جانە بولەكتاۋ باعىتىنا رەكونسترۋكتسيا جۇرگىزىلىپ، تۋريستىك سوقپاقتار كەلۋشىلەرگە قولجەتىمدى بولدى. سونىمەن قاتار بۋراباي كۋرورتىنداعى اۆتوموبيل كەپتەلىسى ماسەلەسىن شەشۋ ءۇشىن 500 كولىككە ارنالعان اۆتوتۇراق سالۋ جوسپارلانعان. ال يمانتاۋ كۋرورتتىق ايماعىندا بىلتىر 20 شاقىرىم اۆتوموبيل جولى سالىنىپ، 5 شاقىرىم ينتەرنەت جەلىسى تارتىلدى. الداعى ۋاقىتتا ينتەرنەت جەلىسىن تاعى 12 شاقىرىمعا ۇزارتۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەدى كوميتەت وكىلى.