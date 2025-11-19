ىشكى نارىقتى قامتۋدا ماسەلە تۋىنداسا، كارتوپ ەكسپورتىنا تىيىم سالامىز - جۇمانعارين
استانا. KAZINFORM - ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋدە ماسەلە تۋىنداسا، كارتوپ ەكسپورتىنا تىيىم سالامىز. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
ونى دەرەگىنشە، بيىل ەلىمىزدە 2,9 ميلليون توننا كارتوپ جينالدى. بۇل ۇكىمەت بولجاعان كولەمنەن الدە قايدا كوپ.
- ءبىر ادامعا 100 كەلى تۇتىنۋ نورماسىمەن ەسەپتەسەك، بىزگە شامامەن 2-2,1 ميلليون توننا قاجەت. ەكسپورت 500 مىڭ توننادان اسقان كەزدە سىرتقا شىعارۋدى تەجەي باستايتىندىعىمىزدى بىرنەشە رەت ايتتىق. ويتكەنى، كورشى ەلدەردە كارتوپ باعاسى الدە قايدا جوعارى جانە بۇل ءبىزدىڭ باسەكەلەستىك باسىمدىمىعىز. قازىرگى ۋاقىتتا كارتوپ وسىرۋشىلەرىمىز ەكسپورت ەسەبىەن تابىس تاۋىپ جاتىر ءارى ءبىز ولارعا بوگەت بولمايمىز. دەگەنمەن، ىشكى نارىقتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى تۋىنداعان جاعدايدا، 500-600 مىڭ تونناسىن ساتقاننان كەيىن ەكسپورتقا تىيىم سالاتىن شىعارمىز نەمەسە كۆوتا بەلگىلەرمىز، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
ونىڭ ايتۋىنشا، ساۋدا شارالارىن قولدانۋ تۋرالى ماسەلە سىرتقى ساۋدا قىزمەتى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيا قاراۋىنا شىعارىلعان.
سونداي-اق ول كارتوپ باعاسى ءبىر ايدا 4,5 پايىزعا قىمباتتاپ، 180 تەڭگەگە جەتكەنىن جانە بۇل جوعارى ءوسىم ەمەستىگىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز 300 توننا كارتوپ ەكسپورتتادىق. 200 تونناعا كەلىسىمشارت بار. ءبىراق، ءالى ەكسپورتقا شىعارىلعان جوق. سوندىقتان دا ءبىز الدىن الۋ شارالارىن دەر ۋاقىتىندا قابىلدايمىز، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
تاياۋدا اۋىل شارۋاشىلىعى ۆيتسە-ءمينيسترى ازات سۇلتانوۆ بيىل ەلىمىزدە 3 ميلليون تونناعا جۋىق كارتوپ جينالعانىن جانە تاپشىلىق بولمايتىنىن ايتقان ەدى.