12:53, 06 - قازان 2025 | GMT +5
پىشاق الا جۇگىرگەن: الماتىدا جول ۇستىندە توبەلەسكەندەر ىزدەستىرىلىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كوشە ورتاسىندا توبەلەس بولدى.
وقيعانىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.
وندا بىرنەشە ادامنىڭ ءبىر-بىرىنە جۇدىرىق جۇمساعانىن كورۋگە بولادى. كەيىن ەر ادامداردىڭ ءبىرى پىشاق شىعارىپ، ونى ەكىنشى تاراپقا الا جۇگىرەدى.
قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەك بويىنشا الاتاۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعاعانىن حابارلادى.
- قاقتىعىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ جەكە باسى انىقتالدى، ولاردى ۇستاۋ شارالارى قابىلدانىپ جاتىر. ءارقايسىسىنىڭ ارەكەتتەرىنە جان-جاقتى تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس قۇقىقتىق باعا بەرىلەتىن بولادى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.