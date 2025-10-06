ق ز
    12:53, 06 - قازان 2025 | GMT +5

    پىشاق الا جۇگىرگەن: الماتىدا جول ۇستىندە توبەلەسكەندەر ىزدەستىرىلىپ جاتىر

    الماتى. KAZINFORM - الماتىدا كوشە ورتاسىندا توبەلەس بولدى.

    فوتو: ۆيدەودان سكرين

    وقيعانىڭ بەينەجازباسى الەۋمەتتىك جەلىدە تارادى.

    وندا بىرنەشە ادامنىڭ ءبىر-بىرىنە جۇدىرىق جۇمساعانىن كورۋگە بولادى. كەيىن ەر ادامداردىڭ ءبىرى پىشاق شىعارىپ، ونى ەكىنشى تاراپقا الا جۇگىرەدى.

    قالالىق پوليتسيا دەپارتامەنتى اتالعان دەرەك بويىنشا الاتاۋ اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعاعانىن حابارلادى.

    - قاقتىعىسقا قاتىسۋشىلاردىڭ جەكە باسى انىقتالدى، ولاردى ۇستاۋ شارالارى قابىلدانىپ جاتىر. ءارقايسىسىنىڭ ارەكەتتەرىنە جان-جاقتى تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، تەرگەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس قۇقىقتىق باعا بەرىلەتىن بولادى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.

