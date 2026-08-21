پىشاق الا جۇگىرگەن: الماتىدا اۆتوبۋس ىشىندە جانجال شىعارعاندار ۇستالدى
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قوعامدىق كولىكتىڭ ىشىندە توبەلەس بولدى. الەۋمەتتىك جەلىدە ءۇش ەر ادامنىڭ اراسىنداعى جانجالدىڭ بەينەجازباسى تارادى. وندا ەر ادامنىڭ ءبىرى قولىنا پىشاق الىپ، ەكىنشىسىنە ۇمتىلعانىن كورۋگە بولادى.
پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان دەرەك بويىنشا تۇركسىب اۋداندىق پوليتسيا باسقارماسى قىلمىستىق ءىس قوزعادى. كۇدىكتىلەر ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالعان.
- جانجالعا قاتىسۋشىلاردىڭ ءارقايسىسىنىڭ ارەكەتىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلەدى. مۇنداي اگرەسسيۆتى جانە قوعامعا قاۋىپتى مىنەز-قۇلىققا جول بەرىلمەيدى. كىنالى تۇلعالار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ زاڭناماسىنا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.