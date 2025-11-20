ەپيدجاعداي: الماتىدا تۇماۋعا بايلانىستى شەكتەۋلەر ەنگىزىلە مە
الماتى. KAZINFORM - ەلىمىزدە ج ر ۆ ي جۇقتىرۋ جاعدايلارى جيىلەيتىن ەپيدەميولوگيالىق ماۋسىمنىڭ بەلسەندى كەزەڭى باستالدى.
بەكىتىلگەن ەرەجەلەرگە سايكەس، ءبىر سىنىپتا ج ر ۆ ي-مەن اۋىرعاندار سانى %30 دان اسىپ كەتسە، وقۋشىلارى تولىقتاي ۋاقىتشا ونلاين وقىتۋ فورماتىنا اۋىستىرىلادى.
وسى ورايدا، اگەنتتىك ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن الماتى اكىمدىگى قالادا ءالى ەشقانداي شەكتەۋلەر ەنگىزىلمەيتىنىن، ال مەكتەپتەردە وقىتۋ رەجيمى وزگەرىسسىز قالاتىنىن حابارلادى.
الماتى قالاسىنىڭ سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتىنىڭ مالىمەتىنشە، مەگاپوليستە قازىرگى ۋاقىتتا ج ر ۆ ي بويىنشا ەپيدەميولوگيالىق جاعداي تۇراقتى. وتكەن اپتادا تۇماۋدىڭ 23786 جاعدايى تىركەلگەن، بۇل ونىڭ الدىڭعى اپتامەن سالىستىرعاندا %18,9 عا جوعارى (19288 جاعداي). اۋرۋ جۇقتىرعانداردىڭ %63,4 ى بالالار. جالپى ج ر ۆ ي دياگنوزىمەن 519 پاتسيەنت، پنيەۆمونيامەن 79 پاتسيەنت اۋرۋحاناعا جاتقىزىلعان.
- جاڭا ەپيدماۋسىم باستالعالى بەرى ج ر ۆ ي-دىڭ 113390 جاعدايى تىركەلدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %9,6 عا جوعارى. سونداي-اق A/H3N2 ءتيپتى، ياعني گونكونگ تۇماۋىنىڭ 13 راستالعان جاعدايى تىركەلدى: ايەلدەر اراسىندا - 12 جاعداي، اسكەري قىزمەتشىلەر اراسىندا - 1 جاعداي تىركەلدى. پاتسيەنتتەرگە ەم تاعايىندالعان، جاعدايلارى قاناعاتتانارلىق، - دەپ حابارلادى دەپارتامەنتتەن.
سونىمەن قاتار، سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ دەپارتامەنتى قالاداعى 172 مەكتەپ سىنىپتارىندا اۋرۋ جۇقتىرعان وقۋشىلار ۇلەسى %10,0 دان تومەن ەكەنىن مالىمدەدى.
ەسكە سالايىق، ش ق و-دا 23 مەكتەپتىڭ 169 سىنىبى ونلاين وقىتۋ فورماتىنا كوشىرىلدى.