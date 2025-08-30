ىبىراي التىنساريننىڭ ولەڭدەرى
ىبىراي التىنساريننىڭ « جاز»، «وزەن»، «كەل، بالالار، وقىلىق» سىياقتى ولەڭدەرى بەرىلدى.
جاز
ساۋىردە كوتەرىلەر راحمەت تۋى،
كورىنەر كوك جۇزىندە قاز بەن قۋى.
كوكتەن جاڭبىر، تاۋلاردان سۋلار ءجۇرىپ،
جايىلار جەر جۇزىنە قاردىڭ سۋى...
ۇشپاقتىڭ ءبىر ساۋلەسى جەرگە ءتۇسىپ،
وسىرەر جەردەن ءشوپتى نۇردىڭ بۋى.
جاقىندار قۇدايىمنىڭ كوكتەن كۇنى،
تەڭ بولار جارلىقپەنەن كۇن مەن ءتۇنى.
اسپاننان راقىممەنەن كۇن تونگەندە،
قۋانىپ قىبىرلايدى ءىنىس-جىنى.
ۇيقىدان كوزىن اشقان جاس بالاشا،
جايقالىپ شىعا كەلەر جەردىڭ گۇلى.
شاپاقتان بۇلتى شىعار مۇنارلانىپ،
جاڭبىرلى كۇندەر تۇسەر تۇماندانىپ.
ادامزات نار اۋاسىن سۋداي جۇتار،
ءشول تارتقان ايۋاندارشا قۇمارلانىپ.
جەتپەگەن ۇلكەندىككە جاس بالالار
جۇگىرەر ويدان-قىرعا جۇمارلانىپ...
ساۋىردە الۋان-الۋان جاۋار نوسەر،
نوسەردىڭ قۋاتىمەن جەر شوبى وسەر.
كوكوراي دۇنيە ءجۇزى شالعىن بولىپ...
جان، ايۋان، اداميزات باۋىرىن توسەر.
ءجان-جاندىك راحات تاۋىپ تۇرۋ ءۇشىن
ۇشپاقتان حوش ءيىستى جەلدەر ەسەر.
ءساۋىردىڭ ءاربىر كۇنى دەرتكە دارمەن،
قۇدايىم دارمەن بول دەپ ەتەر پارمەن.
ءبىر مالى شارۋانىڭ ەكەۋ بولىپ،
قىستاۋدان ەل شىعادى الۋان-الۋان.
كۇلىسىپ، قۇشاقتاسىپ ءازىل ەتەر،
ايەلدەر كوش جونەلتىپ كەيىن قالعان...
جۇگىرەر كيىك، قۇلان تاۋ مەن قىردا،
قۋانىپ ىقىلاسپەن كەلگەن جىلعا.
الىستان مۇنارلانعان ساعىمدارى
شاقىرىپ تۇرار كۇلىپ كەل دەپ مۇندا.
وزەن
تاۋلاردان وزەن اعار سارقىراعان،
ايناداي ساۋلە بەرىپ جارقىراعان.
جەل سوقسا، ىستىق سوقسا ءبىر قالىپتا،
ارالاپ تاۋ مەن تاستى ارقىراعان.
كوڭىلىڭ سۋىن ىشسەڭ اشىلادى،
دەنەڭدە بار دەرتىندى قاشىرادى.
وكسىگەن وتتاي جانىپ جانۋارلار
وزەننەن راقات تاۋىپ باسىلادى.
قىناردا ءتىلسىز تۇرعان توعايلار دا
شۋىلداپ جەلمەن بىرگە باس ۇرادى...
ون مىڭ مال ايداپ وتسەڭ لاي قالمايدى،
تاسىسا سۋ بارماعان ساي قالمايدى.
تاسىعان وزەن سۋدىڭ قۋاتىمەن
كوك شىعىپ شوپ بىتپەگەن جاي قالمايدى.
ەل قىستاپ كۇن كورەدى جانىبىندا،
ءدام بولار الۋان - الۋان بالىعىندا...
تاس تاستا، التىن تاستا سىناماققا،
سوندا دا اققان وزەن قالىبىندا.
قۇدىرەتىن قۇدايىمنىڭ كورەسىن بە؟
نە ءناجىس توقتار وزەن دەنەسىندە...
ارىستان دەمالۋعا سۋعا كىرسە،
بالىقتار شىمشىپ وينار تەرىسىنە...
كەل، بالالار، وقىلىق
ءبىر قۇدايعا سىيىنىپ،
كەل، بالالار، وقىلىق ،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
ستىڭ بولار قايىرى
باستاساڭىز الدالاپ،
وقىماعان جۇرەدى
قاراڭعىنى قارمالاپ.
كەل، بالالار، وقىلىق،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
وقىساڭىز ، بالالار،
شامنان شىراق جاعىلار،
تىلەگەنىڭ الدىڭنان
زدەمەي-اق تابىلار.
كەل، بالالار، وقىلىق،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
مال داۋلەتتىڭ بايلىعى،
ءبىر جۇتاساڭ جوق بولار،
وقىمىستىڭ بايلىعى،
كۇننەن-كۇنگە كوپ بولار،
ەش جۇتاماق جوق بولار.
كەل، بالالار، وقىلىق،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
سيسا كويلەك ۇستىڭدە
توقۋمەنەن تابىلعان...
ساۋىسقاننىڭ تاماعى
شوقۋمەنەن تابىلعان...
ونەر- ءبىلىم ءبارى دە
وقۋمەنەن تابىلعان.
كەل، بالالار، وقىلىق،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
ناداندىقتىن بەلگىسى -
ەش اقىلعا جارىماس.
جايىلىپ جۇرگەن ايۋانداي
اق، قارانى تانىماس.
اياڭشىل ات ارىماس،
ءبىلىم دەگەن قارىماس...
ءجون بىلمەگەن نادانعا
قىدىر اتا دارىماس.
كەل، بالالار، وقىلىق،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
وقۋ دەگەن شىنى - دى،
تۇرعان سايىن شىنىققان...
وقۋ بىلگەن ادامدار
ماي تامىزعان قىلىشتان...
بىلمەگەندى بىلۋگە
ەستى بالا تىرىسقان،
ەسەر بالا ۇرىسقان.
كەل، بالالار، وقىلىق،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
الپەشتەگەن اتا - انا
قارتاياتىن كۇن بولار.
قارتايعاندا جابىعىپ،
مال تاياتىن كۇن بولار.
اتا - ەنەڭ كارتايسا -
تىرەۋ بولار بۇل وقۋ،
قارتايعاندا مال تايسا
سۇيەۋ بولار بۇل وقۋ.
كەل، بالالار، وقىلىق،
وقىعاندى كوڭىلگە
ىقىلاسپەن توقىلىق..
وقۋ بىلگەن تانيدى
ءبىر جاراتقان قۇدايدى،
تانىماعان قۇدايدى
نە عىلعاندا ۇنايدى؟
شىراعىم اباي بولعاي دەپ،
اتا-ەنەڭ جىلايدى،
بالادان قايىر بولماسا،
بالانى نەگە سۇرايدى.