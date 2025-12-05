پيازدى نەگە كۇن سايىن جەۋ كەرەك؟
استانا. قازاقپارات - پياز - اسحانامىزدا ەڭ ءجيى قولدانىلاتىن ءارى دەنساۋلىققا اسا پايدالى كوكونىستەردىڭ ءبىرى. ول تاعامعا ءدام مەن حوش ءيىس بەرىپ قانا قويماي، كوپتەگەن ماڭىزدى دارۋمەندەر مەن قورەكتىك زاتتارعا باي.
پيازدىڭ دەنساۋلىققا پايداسى
- يممۋنيتەتتى كۇشەيتەدى. پياز قۇرامىنداعى س دارۋمەنى مەن فيتونتسيدتەر اعزانى سۋىق تيۋ مەن ينفەكسيالاردان قورعايدى.
- انتيباكتەريالدى جانە ۆيرۋسقا قارسى اسەرى بار. فيتونسيدتەر زياندى ميكروورگانيزمدەردى جويادى.
- قانداعى قانت دەڭگەيىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى. زەرتتەۋلەرگە سايكەس، پيازداعى كەيبىر قوسىلىستار گليۋكوزانى تومەندەتۋگە ىقپال ەتەدى.
- جۇرەك- قان تامىر جۇيەسىنە پايدالى. «جامان» حولەستەريندى ازايتىپ، قان قىسىمىنىڭ تۇراقتانۋىنا اسەر ەتەدى.
- انتيوكسيدانت كوزى. پيازداعى كۆەرتسەتين جاسۋشالاردى قارتايۋدان جانە قابىنۋدان قورعايدى.
- اس قورىتۋعا كومەكتەسەدى. فەرمەنتتەردىڭ ءبولىنۋىن ارتتىرىپ، ىشەكتىڭ پايدالى ميكروفلوراسىن قولدايدى.
قالاي دۇرىس تۇتىنعان دۇرىس؟
- شيكى پياز - ەڭ پايدالى نۇسقا. سالاتقا، تىسكەباسارعا نەمەسە بالمەن بىرگە اۋرۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قولدانۋعا بولادى.
- پىسكەن پياز دا قاجەت: قۋىرىلعان، بۇقتىرىلعان نەمەسە پەشتە پىسىرىلگەن پياز اسقازانعا جەڭىل كەلەدى.
- جاسىل پياز - ۆيتاميندەرگە وتە باي، كوكتەمگى اۆيتامينوز كەزىندە تاپتىرماس تاعام.
- كۇنىنە ءبىر كىشكەنە باس پياز جەۋ جەتكىلىكتى.
كىمگە ابايلاپ جەۋ كەرەك؟
- اسقازان-ىشەك جولىندا ماسەلەسى بار ادامدارعا (گاستريت، جارا) پياز تىتىركەندىرۋى مۇمكىن.
- اللەرگياسى بارلار ساق بولۋعا ءتيىس.
- ماڭىزدى كەزدەسۋلەر الدىندا يىسىنە بايلانىستى تۇتىنۋدى ازايتقان ءجون.