    07:45, 05 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    پيازدى نەگە كۇن سايىن جەۋ كەرەك؟

    استانا. قازاقپارات - پياز - اسحانامىزدا ەڭ ءجيى قولدانىلاتىن ءارى دەنساۋلىققا اسا پايدالى كوكونىستەردىڭ ءبىرى. ول تاعامعا ءدام مەن حوش ءيىس بەرىپ قانا قويماي، كوپتەگەن ماڭىزدى دارۋمەندەر مەن قورەكتىك زاتتارعا باي.

    Пияз
    فوتو: Pyxabay.com

    پيازدىڭ دەنساۋلىققا پايداسى

    - يممۋنيتەتتى كۇشەيتەدى. پياز قۇرامىنداعى س دارۋمەنى مەن فيتونتسيدتەر اعزانى سۋىق تيۋ مەن ينفەكسيالاردان قورعايدى.
    - انتيباكتەريالدى جانە ۆيرۋسقا قارسى اسەرى بار. فيتونسيدتەر زياندى ميكروورگانيزمدەردى جويادى.
    - قانداعى قانت دەڭگەيىن رەتتەۋگە كومەكتەسەدى. زەرتتەۋلەرگە سايكەس، پيازداعى كەيبىر قوسىلىستار گليۋكوزانى تومەندەتۋگە ىقپال ەتەدى.
    - جۇرەك- قان تامىر جۇيەسىنە پايدالى. «جامان» حولەستەريندى ازايتىپ، قان قىسىمىنىڭ تۇراقتانۋىنا اسەر ەتەدى.
    - انتيوكسيدانت كوزى. پيازداعى كۆەرتسەتين جاسۋشالاردى قارتايۋدان جانە قابىنۋدان قورعايدى.
    - اس قورىتۋعا كومەكتەسەدى. فەرمەنتتەردىڭ ءبولىنۋىن ارتتىرىپ، ىشەكتىڭ پايدالى ميكروفلوراسىن قولدايدى.

    قالاي دۇرىس تۇتىنعان دۇرىس؟

    - شيكى پياز - ەڭ پايدالى نۇسقا. سالاتقا، تىسكەباسارعا نەمەسە بالمەن بىرگە اۋرۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن قولدانۋعا بولادى.
    - پىسكەن پياز دا قاجەت: قۋىرىلعان، بۇقتىرىلعان نەمەسە پەشتە پىسىرىلگەن پياز اسقازانعا جەڭىل كەلەدى.
    - جاسىل پياز - ۆيتاميندەرگە وتە باي، كوكتەمگى اۆيتامينوز كەزىندە تاپتىرماس تاعام.
    - كۇنىنە ءبىر كىشكەنە باس پياز جەۋ جەتكىلىكتى.

    كىمگە ابايلاپ جەۋ كەرەك؟

    - اسقازان-ىشەك جولىندا ماسەلەسى بار ادامدارعا (گاستريت، جارا) پياز تىتىركەندىرۋى مۇمكىن.
    - اللەرگياسى بارلار ساق بولۋعا ءتيىس.
    - ماڭىزدى كەزدەسۋلەر الدىندا يىسىنە بايلانىستى تۇتىنۋدى ازايتقان ءجون.

    Бейсен Сұлтан
