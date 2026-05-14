ديامەترى 30 مەترگە دەيىن جەتەتىن استەرويد 18-مامىردا جەرگە جاقىندايدى
استانا. KAZINFORM - جۋىردا عانا انىقتالعان استەرويد 18-مامىردا جەرگە شامامەن 90 مىڭ شاقىرىم قاشىقتىققا دەيىن جاقىندايدى، دەپ حابارلايدى ABC News.
عارىشتىق ولشەممەن العاندا بۇل وتە جاقىن قاشىقتىق بولعانىمەن، عالىمدار جەرمەن سوقتىعىسۋ قاۋپى جوق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
الدىن الا مالىمەتتەر بويىنشا، نىسان جەر مەن اي اراقاشىقتىعىنىڭ شامامەن تورتتەن ءبىر بولىگىنە تەڭ قاشىقتىقتان وتەدى. استەرويدتى بىرنەشە كۇن بۇرىن بىردەن بىرنەشە وبسەرۆاتوريانىڭ استرونومدارى بايقاعان. ولاردىڭ قاتارىندا كانزاس شتاتىنداعى فارپوينت وبسەرۆاتورياسى مەن اريزوناداعى ماۋنت-لەممون وبسەرۆاتورياسى بار.
NASA جانىنداعى رەاكتيۆتى قوزعالىس زەرتحاناسىنىڭ ەسەپتەۋلەرىنە سايكەس، اسپان دەنەسىنىڭ ولشەمى 15 تەن 30 مەترگە دەيىن بولۋى مۇمكىن. قازىرگى ۋاقىتتا ماماندار ونىڭ وربيتاسى مەن فيزيكالىق سيپاتتامالارىن ناقتىلاپ جاتىر.
ازىرگە استەرويد بىرنەشە كۇن ىشىندە نەبارى 24 رەت قانا باقىلانعاندىقتان، ونىڭ تراەكتورياسى ءالى دە تۇزەتىلىپ جاتىر. سوعان قاراماستان قازىرگى ەسەپتەۋلەر جەرمەن سوقتىعىسۋ قاۋپى جوق ەكەنىن كورسەتەدى.
نىسان جەرگە جاقىن «اپوللون» كلاسىنا جاتاتىن استەرويدتار قاتارىنا كىرەدى. NASA مالىمەتىنشە، مۇنداي اسپان دەنەلەرى كۇندى اينالا قوزعالاتىن جەر وربيتاسىمەن قيىلىساتىن وربيتا بويىمەن قوزعالادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن ەۋروپانىڭ عارىش اگەنتتىكتەرى 2032-جىلى جەرمەن سوقتىعىسۋى مۇمكىن استەرويدتى باقىلاپ وتىرعانى حابارلانعان ەدى.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر قىركۇيەكتە چەليابى مەتەوريتىنەن 1000 ەسە اۋىر ءىرى استەرويدتىڭ جەرگە جاقىنداپ كەلە جاتقانىن جازدىق.
ال NASA ايعا قاۋىپ توندىرەتىن استەرويدقا يادرولىق سوققى بەرمەكشى.