ياساۋي ىلىمىنە قاتىستى XVII عاسىرداعى سيرەك قولجازبا ماسكەۋدەن تابىلدى
استانا. KAZINFORM - «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۋزەي-قورىعىنىڭ ياساۋي تانۋ عىلىمي ورتالىعىنىڭ عالىمدارى رەسەي مەملەكەتتىك كىتاپحاناسىنان ياساۋي تاريقاتىنىڭ تاريحى مەن رۋحاني ىلىمىنە ارنالعان، بۇعان دەيىن عىلىمي ورتادا اسا ءمالىم بولماعان XVII عاسىرداعى سيرەك قولجازبانى انىقتادى.
عىلىمي زەرتتەۋ مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قوجا احمەت ياساۋي مۇراسىن جان-جاقتى زەردەلەۋ جانە كەڭىنەن ناسيحاتتاۋ جونىندەگى تاپسىرماسى مەن ۇكىمەت بەكىتكەن ياساۋي تانۋ سالاسىن دامىتۋ جوسپارىنا سايكەس جۇرگىزىلىپ جاتىر.
«حۋججات ءاز-زاكيرين لي-رادد ءال-مۋنكيرين» («زىكىردى تەرىستەۋشىلەرگە قارسى زىكىر ەتۋشىلەردىڭ دالەلى») اتتى ەڭبەك ماسكەۋگە ۇيىمداستىرىلعان عىلىمي ەكسپەديتسيا بارىسىندا تابىلدى. بۇحارادا جازىلعان بۇل تۋىندى - ياساۋي مەكتەبىنىڭ تاريحىن تانىتاتىن ماڭىزدى جازبا دەرەككوزدەردىڭ ءبىرى.
قولجازبادا سوپىلىق ءىلىم، جاريا زىكىر ءداستۇرى جانە رۋحاني ساباقتاستىق ماسەلەلەرى ءسوز بولادى. اتالمىش ەڭبەكتە قوجا احمەت ياساۋيدەن، حاكىم اتا مەن زەڭگى اتادان باستاۋ الاتىن جانە تاريقاتتىڭ كەيىنگى وكىلدەرىنە دەيىن جالعاسقان رۋحاني شەجىرە جونىندە قۇندى مالىمەت قامتىلعان.
بۇگىندە ماماندار قولجازبانىڭ عىلىمي سيپاتتاماسىن ازىرلەپ جاتىر. الداعى ۋاقىتتا ونىڭ ءماتىنى بەلگىلى نۇسقالارمەن سالىستىرىلىپ، ءماتىن تانۋلىق تالداۋ جۇرگىزىلەدى. زەرتتەۋ ناتيجەلەرى عىلىمي اينالىمعا ەنگىزىلمەك.
نازىم بولەسوۆا