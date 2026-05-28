ياساۋي كەسەنەسىنىڭ كۇمبەزىندەگى جاعداي: مينيسترلىك تۇسىنىكتەمە بەردى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستان قالاسىنداعى قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ كۇمبەزىندەگى سىرتقى قاپتامانىڭ بۇلىنگەنى تۋرالى اقپارات قوعامدا الاڭداۋشىلىق تۋعىزدى.
قازىرگى تاڭدا كەسەنەنىڭ نەگىزگى كىرەبەرىسى تەمىر قورشاۋمەن قورشالعان. وسى جاعدايعا بايلانىستى Kazinform تىلشىسىنە مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى تۇسىنىك بەردى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، كەسەنەدە جوسپارلى رەستاۆراتسيالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
- سوڭعى جىلدارى قازاندىق كۇمبەزىندە 2019-2020-جىلدارى ورناتىلعان گلازۋرلەنگەن قاپتامانىڭ كەيبىر بولىكتەرىندە ءبۇلىنۋ جانە اجىراۋ بەلگىلەرى بايقالدى. وسىعان بايلانىستى قازرەستاۆراتسيا ر م ك ماماندارى قاپتامانىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىنە تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزىپ، عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستارعا دايىندىقتى باستاعان بولاتىن، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، وسى جىلدىڭ مامىر ايىندا باستالعان جۇمىستار بارىسىندا گلازۋرلەنگەن قاپتامانىڭ السىرەگەن بولىكتەرىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن الۋ كەزىندە اپاتتىق جاعدايدا تۇرعان فراگمەنتتەردى تولىق اجىراتۋ قاجەتتىگى انىقتالعان.
- سونىڭ ناتيجەسىندە 27-مامىر كۇنى قازرەستاۆراتسيا ماماندارى گلازۋرلەنگەن پليتكالاردىڭ وسال بولىكتەرىن اۋقىمدى دەمونتاجداۋ جۇمىسىن جۇرگىزدى. بۇل - عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستارعا دايىندىق جانە ەڭ باستىسى قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان نەگىزدى ءارى ءماجبۇرلى شارا، - دەپ اتاپ ءوتتى ۆەدومستۆو.
قازىرگى ۋاقىتتا قازاندىق كۇمبەزىنىڭ گلازۋرلەنگەن قاپتاماسىنىڭ وزگە بولىكتەرىنىڭ جاي-كۇيى زەرتتەلىپ، ولاردى تولىق الۋ قاجەتتىگىن انىقتاۋعا باعىتتالعان كەشەندى تەكسەرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
سونداي-اق مينيسترلىك رەستاۆراتسيالىق جۇمىستاردىڭ بارىسى ق ر پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ جەكە باقىلاۋىندا ەكەنىن مالىمدەدى.
- بۇل جاعدايعا تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ وتىر. قابىلدانىپ جاتقان بارلىق شەشىم ساراپتامالىق قورىتىندىلارعا، عىلىمي تاسىلدەرگە جانە مادەني مۇرا نىساندارىن ساقتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق ستاندارتتارعا نەگىزدەلەدى. سوندىقتان الاڭداۋعا نەگىز جوق. جۇمىستار جوسپارلى، عىلىمي تۇرعىدان نەگىزدەلگەن جانە ەڭ الدىمەن قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، ودان ءارى زاقىمدانۋدىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان، - دەپ ءمالىم ەتتى مينيسترلىك.
بۇدان بۇرىن حابارلاعانىمىزداي، بيىل 15-اقپاننان باستاپ قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋماعى قورشالىپ، كەلۋشىلەردىڭ كىرۋى ارنايى ورناتىلعان ەكى تۋرنيكەت ارقىلى جۇزەگە اسىرىلا باستادى.
سونداي-اق قازقايتاجاڭارتۋ مەكەمەسى ءۇش جىل بويى كەسەنەنى ساقتاۋ جانە قورعاۋ باعىتىندا كەشەندى عىلىمي-زەرتتەۋ جۇمىستارىن جۇرگىزگەن بولاتىن.