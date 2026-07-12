KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ياساۋي كەسەنەسى ماڭىنداعى تسيتادەل قورعانى بۇزىلىپ جاتقانى راس پا

    تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى ماڭىنداعى تسيتادەل قورعانىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستارعا قاتىستى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۆيدەو تارادى.

    Ясауи кесенесі маңындағы Цитадель қорғаны бұзылып жатыр ма
    فوتو: قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك

    ارنايى تەحنيكانىڭ جۇمىسىن كورگەن جەلى قولدانۋشىلارى تاريحي نىسان بۇزىلىپ جاتىر دەگەن الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.

    قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك-نىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان اۋماقتا تاريحي ەسكەرتكىشتى ساقتاۋ جانە باستاپقى كەلبەتىن قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىستار قورعاندى بۇزۋ ءۇشىن ەمەس، ونى ۇزاق جىلدارعا ساقتاپ قالۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان.

    Ясауи кесенесі маңындағы Цитадель қорғаны бұзылып жатқаны рас па
    فوتو: قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك

    تسيتادەل قامالى قابىرعاسىنىڭ شىعىس بولىگىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى بيىل شىلدە ايىندا باستالعان. سوڭعى جىلدارى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشىنىڭ وسى بولىگىندە جارىقتار پايدا بولىپ، سىلاقتارىنىڭ ءمۇجىلۋى بايقالعان.

    قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك فيليالىنىڭ ديرەكتورى نۇرتۋللا بەكبەرگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جوبا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ كەلىسىمىمەن جوسپارلى تۇردە ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.

    - سوڭعى 2-3 جىل بويى تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزدىك. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا قامال قابىرعاسىنىڭ جىل سايىن 10-15 سانتيمەترگە ىعىسىپ بارا جاتقانى انىقتالدى. وسىعان بايلانىستى بيىل قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستاردى باستادى. جوسپارعا سايكەس، شىعىس قاقپادان باستاپ 32 مەتر اۋماق قالپىنا كەلتىرىلەدى، ال اپاتتىق ۋچاسكەنىڭ جالپى ۇزىندىعى - 40 مەتر. قالپىنا كەلتىرۋ بارىسىندا ىرگەتاسى نىعايتىلىپ، كىرپىشتەرى مەن شلاكوبلوكتارى قايتا قالانادى. جۇمىستاردى بيىل قاراشا- جەلتوقسان ايلارىندا اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى نۇرتۋللا بەكبەرگەنوۆ.

    رەستاۆراتسيا جۇمىستارىنىڭ ءقاۋىپسىز جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى اۋماق ۋاقىتشا قورشالىپ، اقپاراتتىق تاقتايشالار ورناتىلعان. «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي- مادەني مۋزەي-قورىعى كەلۋشىلەردەن ۋاقىتشا قولايسىزدىقتارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرادى.

    Ясауи кесенесі маңындағы Цитадель қорғаны бұзылып жатыр ма – Қазқайтажаңарту түсініктеме берді
    فوتو: قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك

    بۇعان دەيىن ياساۋي كەسەنەسى اۋماعىنا شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن كىرۋ بيلەتتەرىنىڭ باعاسى وسكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    سونداي-اق ياساۋي كەسەنەسىنىڭ كۇمبەزىندەگى جاعدايعا قاتىستى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى تۇسىنىكتەمە بەرگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

    مادەنيەت
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور