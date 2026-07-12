ياساۋي كەسەنەسى ماڭىنداعى تسيتادەل قورعانى بۇزىلىپ جاتقانى راس پا
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى ماڭىنداعى تسيتادەل قورعانىندا جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستارعا قاتىستى الەۋمەتتىك جەلىلەردە ۆيدەو تارادى.
ارنايى تەحنيكانىڭ جۇمىسىن كورگەن جەلى قولدانۋشىلارى تاريحي نىسان بۇزىلىپ جاتىر دەگەن الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك-نىڭ مالىمەتىنشە، اتالعان اۋماقتا تاريحي ەسكەرتكىشتى ساقتاۋ جانە باستاپقى كەلبەتىن قالپىنا كەلتىرۋگە باعىتتالعان عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇل جۇمىستار قورعاندى بۇزۋ ءۇشىن ەمەس، ونى ۇزاق جىلدارعا ساقتاپ قالۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان.
تسيتادەل قامالى قابىرعاسىنىڭ شىعىس بولىگىن قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى بيىل شىلدە ايىندا باستالعان. سوڭعى جىلدارى رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار تاريح جانە مادەنيەت ەسكەرتكىشىنىڭ وسى بولىگىندە جارىقتار پايدا بولىپ، سىلاقتارىنىڭ ءمۇجىلۋى بايقالعان.
قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك فيليالىنىڭ ديرەكتورى نۇرتۋللا بەكبەرگەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، جوبا مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنىڭ كەلىسىمىمەن جوسپارلى تۇردە ىسكە اسىرىلىپ جاتىر.
- سوڭعى 2-3 جىل بويى تۇراقتى مونيتورينگ جۇرگىزدىك. ونىڭ ناتيجەسى بويىنشا قامال قابىرعاسىنىڭ جىل سايىن 10-15 سانتيمەترگە ىعىسىپ بارا جاتقانى انىقتالدى. وسىعان بايلانىستى بيىل قازقايتاجاڭارتۋ ر م ك عىلىمي-رەستاۆراتسيالىق جۇمىستاردى باستادى. جوسپارعا سايكەس، شىعىس قاقپادان باستاپ 32 مەتر اۋماق قالپىنا كەلتىرىلەدى، ال اپاتتىق ۋچاسكەنىڭ جالپى ۇزىندىعى - 40 مەتر. قالپىنا كەلتىرۋ بارىسىندا ىرگەتاسى نىعايتىلىپ، كىرپىشتەرى مەن شلاكوبلوكتارى قايتا قالانادى. جۇمىستاردى بيىل قاراشا- جەلتوقسان ايلارىندا اياقتاۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى نۇرتۋللا بەكبەرگەنوۆ.
رەستاۆراتسيا جۇمىستارىنىڭ ءقاۋىپسىز جۇرگىزىلۋىنە بايلانىستى اۋماق ۋاقىتشا قورشالىپ، اقپاراتتىق تاقتايشالار ورناتىلعان. «ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي- مادەني مۋزەي-قورىعى كەلۋشىلەردەن ۋاقىتشا قولايسىزدىقتارعا تۇسىنىستىكپەن قاراۋدى سۇرادى.
بۇعان دەيىن ياساۋي كەسەنەسى اۋماعىنا شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن كىرۋ بيلەتتەرىنىڭ باعاسى وسكەنى تۋرالى جازعان ەدىك.
سونداي-اق ياساۋي كەسەنەسىنىڭ كۇمبەزىندەگى جاعدايعا قاتىستى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى تۇسىنىكتەمە بەرگەنىن حابارلاعان بولاتىنبىز.