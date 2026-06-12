ياساۋي كەسەنەسى اۋماعىنا شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن كىرۋ بيلەتتەرىنىڭ باعاسى ءوستى
تۇركىستان. KAZINFORM - تۇركىستانداعى قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى اۋماعىنا شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن كىرۋ اقىسى 10 ماۋسىمنان باستاپ وزگەردى.
«ازىرەت سۇلتان» ۇلتتىق تاريحي-مادەني مۋزەي-قورىعىنىڭ مالىمەتىنشە، كىرۋ اقىسىنىڭ جاڭا مولشەرى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى بەكىتكەن باعالار تىزبەسىنە سايكەس ەنگىزىلگەن.
- 2026 -جىلعى 10-ماۋسىمنان باستاپ قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋماعىنا، ياساۋي مۋزەيى مەن سيرەك جادىگەرلەر زالىنا كىرۋ بيلەتتەرىنىڭ قۇنى الىس شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن 5000 تەڭگە، جاقىن شەتەل (ت م د) ازاماتتارى ءۇشىن 2000 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى،-دەلىنگەن رەسمي حابارلامادا.
بۇعان دەيىن شەتەل ازاماتتارى ءۇشىن بيلەت باعاسى 2000 تەڭگە، ت م د ەلدەرى ازاماتتارى ءۇشىن 1500 تەڭگە بولعان.
ال قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن بيلەت قۇنى وزگەرىسسىز قالدى. اتاپ ايتقاندا ەرەسەكتەر ءۇشىن كىرۋ اقىسى - 1000 تەڭگە، ستۋدەنتتەر مەن زەينەتكەرلەر ءۇشىن - 500 تەڭگە، مەكتەپ وقۋشىلارى ءۇشىن - 300 تەڭگە.
سونىمەن قاتار بيىلدان باستاپ ءبىرقاتار ساناتتاعى ازاماتتارعا تەگىن كىرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان.
ولاردىڭ قاتارىندا I جانە II توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار جاندار مەن بالا كەزىنەن مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتار (ءبىر ەرىپ جۇرۋشىسىمەن)، ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ ارداگەرلەرى مەن ولارعا تەڭەستىرىلگەن تۇلعالار، اۋعان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى، «التىن القا» جانە «كۇمىس القا» يەگەرى كوپبالالى انالار، مەكتەپ وقۋشىلارى توبىن باستاپ كەلگەن ءبىر ءمۇعالىم، تۋريستىك توپتىڭ ءبىر گيدى، سونداي-اق مەكتەپ جاسىنا دەيىنگى بالالار بار.
بۇدان بولەك مەكتەپ وقۋشىلارىنا جازعى جانە توقساندىق دەمالىس كەزەڭدەرىندە كەسەنە اۋماعىنا كىرۋ تەگىن.