ياساۋي كەسەنەسىنىڭ 6 جەلدەتۋ ارناسىندا اۋا اينالىمى ءالسىز ەكەنى انىقتالدى
تۇركىستان. KAZINFORM - «قازقايتاجاڭارتۋ» مەكەمەسىنىڭ ماماندارى جالپى 19 جەلدەتۋ شاحتاسىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرىپ، نىسانداعى اۋا الماسۋ جۇيەسىنىڭ جاي-كۇيىن باعالادى.
«قازقايتاجاڭارتۋ» مەكەمەسىنىڭ مالىمەتىنشە، ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋا الماسۋ جۇيەسىنە زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. زەرتتەۋ بارىسىندا گەنەراتوردىڭ كومەگىمەن زيانسىز قۇرعاق ءتۇتىن جەلدەتۋ شاحتالارىنا جىبەرىلدى.
- پروفيلاكتيكالىق زەرتتەۋ اياسىندا جالپى 19 جەلدەتۋ شاحتاسىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايى قارالدى. ونىڭ 10 ى ءبىرىنشى قاباتتا، 9 ى ەكىنشى قاباتتا ورنالاسقان، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.
زەردەلەۋ ناتيجەسىندە 6 شاحتانىڭ اۋا اينالىمىندا كەمشىلىكتەر انىقتالدى. ال نەگىزگى اۋا الماستىرۋ قىزمەتىن اتقاراتىن 7 شاحتا قازىرگى ۋاقىتتا قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.
- جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ جەلدەتۋ شاحتالارىنىڭ قازىرگى تەحنيكالىق جاي-كۇيىن باعالاۋعا، ىقتيمال ءقاۋىپ ايماقتارىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق كەسەنە قۇرىلىستارىنىڭ تۇراقتى جاعدايىن ساقتاۋ ءۇشىن وڭتايلى اۋا الماسۋدى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن ازىرلەۋگە جانە ەنگىزۋگە ىقپال ەتەدى، - دەپ حابارلادى «قازقايتاجاڭارتۋ» مەكەمەسى.
بۇدان بۇرىن ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋماعىنا كىرۋ ءتارتىبى وزگەرگەنىن جازعان ەدىك.