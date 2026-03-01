ق ز
    08:18, 01 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ياساۋي كەسەنەسىنىڭ 6 جەلدەتۋ ارناسىندا اۋا اينالىمى ءالسىز ەكەنى انىقتالدى

    تۇركىستان. KAZINFORM - «قازقايتاجاڭارتۋ» مەكەمەسىنىڭ ماماندارى جالپى 19 جەلدەتۋ شاحتاسىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايىن تەكسەرىپ، نىسانداعى اۋا الماسۋ جۇيەسىنىڭ جاي-كۇيىن باعالادى.

    Фото: Қазқайтажаңарту

    «قازقايتاجاڭارتۋ» مەكەمەسىنىڭ مالىمەتىنشە، ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋا الماسۋ جۇيەسىنە زەرتتەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. زەرتتەۋ بارىسىندا گەنەراتوردىڭ كومەگىمەن زيانسىز قۇرعاق ءتۇتىن جەلدەتۋ شاحتالارىنا جىبەرىلدى.

    - پروفيلاكتيكالىق زەرتتەۋ اياسىندا جالپى 19 جەلدەتۋ شاحتاسىنىڭ تەحنيكالىق جاعدايى قارالدى. ونىڭ 10 ى ءبىرىنشى قاباتتا، 9 ى ەكىنشى قاباتتا ورنالاسقان، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.

    Фото: Қазқайтажаңарту

    زەردەلەۋ ناتيجەسىندە 6 شاحتانىڭ اۋا اينالىمىندا كەمشىلىكتەر انىقتالدى. ال نەگىزگى اۋا الماستىرۋ قىزمەتىن اتقاراتىن 7 شاحتا قازىرگى ۋاقىتتا قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ تۇر.

    - جۇرگىزىلگەن زەرتتەۋ جەلدەتۋ شاحتالارىنىڭ قازىرگى تەحنيكالىق جاي-كۇيىن باعالاۋعا، ىقتيمال ءقاۋىپ ايماقتارىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونداي-اق كەسەنە قۇرىلىستارىنىڭ تۇراقتى جاعدايىن ساقتاۋ ءۇشىن وڭتايلى اۋا الماسۋدى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن ازىرلەۋگە جانە ەنگىزۋگە ىقپال ەتەدى، - دەپ حابارلادى «قازقايتاجاڭارتۋ» مەكەمەسى.

    بۇدان بۇرىن ياساۋي كەسەنەسىنىڭ اۋماعىنا كىرۋ ءتارتىبى وزگەرگەنىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
