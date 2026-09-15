يادرولىق نىساندارعا جاسالعان شابۋىلدار كوبەيىپ بارادى – ب ۇ ۇ باس حاتشىسى
استانا. KAZINFORM – ب ۇ ۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەرريش يادرولىق نىساندارعا جاسالىپ جاتقان شابۋىلداردىڭ كوبەيىپ، يادرولىق قارۋدىڭ تارالۋ قاۋپى ارتىپ كەلە جاتقانىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى يوردانيانىڭ Petra اگەنتتىگى.
گۋتەرريش الەم يادرولىق ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى توڭكەرىستىڭ الدىندا تۇرعانىن، سوندىقتان بۇل ۇدەرىستى مۇقيات باسقارۋ مەن باقىلاۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
ب ۇ ۇ جاڭالىقتار قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، گۋتەرريشتىڭ مالىمدەمەسىن ونىڭ اتىنان ۆەناداعى ب ۇ ۇ كەڭسەسىنىڭ (UNOV) باس ديرەكتورى مونيكا دجۋما اتوم ەنەرگياسى جونىندەگى حالىقارالىق اگەنتتىكتىڭ (ماگاتە) 70-باس كونفەرەنسياسىندا وقىعان.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسىنىڭ ايتۋىنشا، كونفەرەنسيا الەمدەگى تۇراقسىزدىق پەن بەلگىسىزدىك كۇشەيگەن تۇستا ءوتىپ جاتىر. بۇل رەتتە يادرولىق نىساندارعا شابۋىلدار كوبەيىپ، يادرولىق تەجەۋ تەتىكتەرى مەن قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى السىرەپ بارادى.
گۋتەرريش ماگاتە-مەن تولىق ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا شاقىرىپ، يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنىڭ بەيبىت ماقساتتا ەكەنىن تەكسەرۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ول اگەنتتىكتىڭ ۋكرايناداعى زاپوروجە اتوم ەلەكتر ستانتسياسىندا ىقتيمال اپاتتىڭ الدىن الۋعا باعىتتالعان جۇمىسىن قولداۋعا ۇندەدى.
ب ۇ ۇ باسشىسى ماگاتە-ءنىڭ كاسىبيلىگى، بەيتاراپتىعى جانە تەحنيكالىق بىلىكتىلىگى الەم ءۇشىن اسا ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول مۇشە مەملەكەتتەردى اگەنتتىككە ءوز مانداتىن ورىنداۋعا قاجەتتى قولداۋ كورسەتۋگە شاقىردى.
گۋتەرريش يادرولىق تەحنولوگيالاردىڭ دامۋعا جانە بەيبىتشىلىكتى نىعايتۋعا قىزمەت ەتۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ماگاتە مەن ب ۇ ۇ اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى كۇشەيتۋدى كوزدەيتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ب ا ءا-دەگى باراكا اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنىڭ ماڭىندا درون سوققىسىنان ءورت شىققانى حابارلانعان ەدى.
سونداي-اق پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يادرولىق سىناقتارعا قارسى حالىقارالىق ءىس-قيمىل كۇنىنە وراي ۇندەۋ جاسادى.
ال شۆەيتساريالىق ساراپشى قازاقستان يادرولىق قارۋدى جويۋ باستامالارىندا كوش باستاپ كەلە جاتقانىن ايتتى.