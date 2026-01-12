«ياندەكس تاكسي» قىزمەتىن سىناعان دەپۋتات وتاندىق جۇيەنى قولداۋعا شاقىردى
قىزىلوردا. KAZINFORM - قىزىلوردا وبلىسىنا جۇمىس ساپارى كەزىندە پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى، «Amanat» پارتياسى فراكسياسىنىڭ مۇشەلەرى قايتا جاڭعىرتىلىپ جاتقان «قىزىلوردا اۆتوبۋس پاركى» ج ش س- نە قاراستى جاڭا اۆتوۆوكزالعا باردى.
«تازا قازاقستان» جالپىۇلتتىق ەكولوگيالىق باعدارلاماسى اياسىندا ىسكە قوسىلعان «ەكو تاكسي» قىزمەتىنىڭ جۇمىسىمەن تانىستى. ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ جوبانىڭ ماڭىزدىلىعىنا توقتالىپ، وتاندىق «Aparu» جۇيەسىنە نەگىزدەلگەن تاكسي قىزمەتىن وزگە وڭىرلەرگە دە ەنگىزۋدى ۇسىندى. ايتۋىنشا، بۇل جۇيە جۇرگىزۋشىلەردىڭ الەۋمەتتىك قورعالۋىن قامتاماسىز ەتىپ، تابىستىڭ ەل ىشىندە قالۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
- قازىر پارلامەنتتە «ياندەكس تاكسي» قىزمەتىن كوتەرىپ جاتىرمىز. بۇل باعىتتا كوپ سىن ايتىلادى. بۇل تاكسي قىزمەتىنىڭ پايىزى وتە جوعارى - 25 پايىزعا دەيىن. جۇرگىزۋشىلەردىڭ دەنساۋلىعىن تەكسەرمەيدى، ايلىق جالاقىسىن بەرمەيدى. زەينەتاقى جارناسىن، الەۋمەتتىك تولەمدەر تولەمەيدى. ساقتاندىرىلماعان. باقىلاۋ جوق. بۇدان تۇسكەن قارجىنىڭ بارلىعى شەت ەلگە كەتىپ جاتىر. بۇل - ۇلكەن پروبلەما. قىزىلوردادا قولعا الىنىپ وتىرعان تاكسي قىزمەتى قازاقستاندىق «Aparu» جۇيەسىنە قوسىلعان ەكەن. ءار جۇرگىزۋشى ءبىر رەيس ءۇشىن 60 تەڭگە تولەيدى. تاپسىرىستان تۇسكەن قالعان قارجى جۇرگىزۋشىگە تۇسەدى، ياعني ۇيلەستىرۋشى مەكەمەلەر ارقىلى جۇرگىزۋشىنىڭ جالاقىسى، الەۋمەتتىك تولەمدەرى تولىق اۋدارىلادى. سونىمەن بىرگە ءاربىر جۇرگىزۋشى كۇندەلىكتى مەديتسينالىق باقىلاۋدان وتەدى. بۇل ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن وتە ماڭىزدى، - دەدى مۇرات ابەنوۆ.
دەپۋتات جوبانى باسقا وڭىرلەرگە دە ەنگىزۋگە، وتاندىق جۇيەنى قولداۋعا شاقىردى. ونىڭ سوزىنشە، سول كەزدە تۇسكەن قارجى شەت ەلگە ەمەس، ەلىمىزدىڭ بيۋجەتىنە تۇسەدى.
اتاپ وتەيىك، 2024-جىلدىڭ 30-قىركۇيەگىندە قىزمەتىن باستاعان «ەكو تاكسي» قىزمەتىنە جولاۋشىلار «جۇلدىز تاكسي»، «Aparu» جانە «ياندەكس تاكسي» قوسىمشالارى ارقىلى تاپسىرىس بەرە الادى.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندا تاكسي سالاسىندا 500 مىڭنان استام ادام ەڭبەك ەتەدى. ءماجىلىس دەپۋتاتى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ بۇعان دەيىن دەپۋتاتتىق ساۋالىندا تاكسي نارىعى ءالى كۇنگە دەيىن جەتكىلىكتى دەڭگەيدە رەتتەلمەي وتىرعانىن ايتقان بولاتىن.