يامايكاعا گۋمانيتارلىق كومەك الىپ شىققان ۇشاق ا ق ش-تا جەكە ءۇيدىڭ اۋلاسىنا قۇلادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش-تا يامايكاعا گۋمانيتارلىق كومەك اپارا جاتقان امەريكالىق ۇشاق فلوريدا شتاتىندا جەكە تۇرعىن ءۇيدىڭ ارتقى اۋلاسىنا قۇلادى، دەپ حابارلايدى The Mirror.
Beechcraft King Air جەڭىل موتورلى ۇشاعىنىڭ كورال-سپرينگس قالاسىندا قۇلاعان ءساتى بەينەباقىلاۋ كامەراسىنا ءتۇسىپ قالعان. كادرلاردا ونىڭ تۇرعىن ۇيگە سوعىلا جازداپ، اعاشتار مەن قورشاۋدى بۇزىپ وتكەننەن كەيىن كولگە قۇلاعانى، ال قالدىقتاردىڭ جەرگە شاشىلعانى كورىنەدى.
ۇشاق 7-9 جولاۋشىعا ارنالعان. باسىلىم جۋرناليستەرىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇتقارۋشى سۇڭگۋىرلەر قازىر كولدەن پيلوت پەن جولاۋشىلاردى ىزدەپ جاتىر. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ازىرگە زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات جوق.
ايتا كەتسەك، شاعىن اۆياتسيا بورتى يامايكاعا «مەليسسا» داۋىلى ايتارلىقتاي زالال كەلتىرگەننەن كەيىن گۋمانيتارلىق كومەكتى الىپ بارا جاتقان. ۇشاق فورت-لودەردەيل اۋەجايىنان ۇشىپ شىققان.
